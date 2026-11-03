टेस्ट सीरीज से पहले फॉर्म में लौटे यशस्वी जायसवाल, न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ जड़ा बड़ा शतक
भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले यशस्वी जायसवाल फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के चौथे दिन बड़ा शतक जड़ा है। वे चायकाल तक 153 रन बनाकर खेल रहे थे।
न्यूजीलैंड ए और भारत ए के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। चायकाल तक भारत ने कीवियों पर 191 रन की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से इस चार दिवसीय मुकाबले की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल फॉर्म में लौटे। पिछली कुछ पारियों में जल्दी आउट होने वाले जायसवाल ने बड़ा शतक लगाकर ना सिर्फ भारत को मुकाबले में संभाला बल्कि अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया। यशस्वी जायसवाल ने चौथे दिन मैच समाप्त होने स पहले 155 रन बनाए और नाबाद रहे। उन्होंने यह स्कोर बड़ी तेज गति से सिर्फ 162 गेंदों का सामना करते हुए बनाया। अपनी इस पारी के दौरान जायसवाल के बल्ले से 15 चौके और 5 छक्के निकले। उन्होंने 95.68 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बहुत शानदार माना जाता है।
पूरे मुकाबले की बात करें तो 30 अक्टूबर से शुरू हुए इस मैच में न्यूजीलैंड ए के कप्तान राइज मारिउ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारत ने कप्तान ध्रुव जुरेल के शतक और देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 346 रन बनाए। इस पारी में यशस्वी जायसवाल शून्य पर आउट हो गए थे, जिससे उनकी आलोचना भी होने लगी थी। न्यूजीलैंड ने भारत की पहली पारी के 346 रनों का माकूल जवाब देते हुए 424 रन बना दिए और भारत पर बढ़त हासिल की। हालांकि, दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 282 रन दो विकेट के नुकसान पर चायकाल तक बनाए। अंत में यह मैच ड्रॉ हो गया।
यश राठौर ने भी ठोकी सेंचुरी, 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज
भारत के लिए दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के अलावा यश राठौर ने भी शतक जड़ा। युवा बल्लेबाज ने 122 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से यह खास कमाल किया। दूसरी पारी में साई सुदर्शन का बल्ला नहीं चला। वे सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि देवदत्त पडिक्कल बिना खाता खोले सिर्फ एक गेंद का सामना करते हुए पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही रणजी मैच के दौरान अभ्यास सत्रों में विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस की थी। उसके बाद उनकी कुछ पारियों में रन नहीं बने थे। ऐसे में कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान देने की सलाह दी थी और कई फैन क्लब ने रन ना बनाने को लेकर आलोचना भी की थी, लेकिन उन सब का बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने अपने बल्ले से जवाब दिया है। इस मुकाबले के समाप्त होने के बाद भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच एक और अनौपचारिक मैच होगा, इसके बाद 19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से अहम है, क्योंकि अंक तालिका में न्यूजीलैंड टॉप पर है और भारत चौथे पायदान पर है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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