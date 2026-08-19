यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला को उकसाया और फिर आउट भी कराया, IPL का भी दिया था 'लालच'
यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को दूसरी पारी में उकसाया और फिर उन्हें आउट भी करा दिया। IPL तक भी पहुंच गई थी बात। मैच के पांचवें दिन ये वाकया देखने को मिला।
भारतीय फील्डर ने श्रीलंकाई बल्लेबाज को ऐसा उकसाया कि उसे आउट होकर पवेलियन ही लौटना पड़ गया। यहां तक कि आईपीएल तक बात पहुंच गई थी। ये मामला श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला और भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल से जुड़ा है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन डिकवेला बैटिंग करने आए तो यशस्वी उनके पास फील्डिंग कर रहे थे। यशस्वी ने शुरुआत से ही डिकवेला को छक्का जड़ने के लिए उकसाना शुरू कर दिया था और इस जाल में वे फंस भी गए।
दरअसल, निरोशन डिकवेला संभलकर खेलना चाह रहे थे, क्योंकि वह अपनी टीम के लिए मैच को बचाना चाहते थे। हालांकि, यशस्वी जायसवाल ने उन्हें ऐसा उकसाया कि वे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। दोनों के बीच की अगर बातचीत पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि बात आईपीएल तक भी पहुंच गई थी, जिसमें यशस्वी ने जब उनसे छक्का जड़ने की बात कही थी तो डिकवेला ने कहा था कि आईपीएल में बुलाओ, तब दिखाऊंगा कि छक्का कैसे मारना है। यशस्वी ने भी कहा था कि हां जरूर बुलाएंगे।
यशस्वी जायसवाल और निरोशन डिकवेला के बीच हुई बातचीत के अंश
स्क्वायर लेग पर खड़े जायसवाल ने कहा: चलो यार, पहली इनिंग्स में बहुत सारे शॉट खेले थे। हमें कुछ देखना है, चलो।
डिकवेला: हां?
जायसवाल: हां, मैं देखना चाहता हूँ। चलो, मुझे दिखाओ। उसे वहां मारो (डीप स्क्वायर लेग की तरफ इशारा करते हुए), चलो। क्यों नहीं मारते?
डिकवेला: कोई जरूरत नहीं हमें। मुझे IPL ले चलो, फिर मैं मारूंगा वहां ।
जायसवाल: हम मारेंगे, हम मारेंगे। 100%। चलो, उस गेंदबाज को छक्का मारो, मैं तुम्हें IPL ले जाऊंगा।
डिकवेला: थैंक यू।
और उसी ओवर में, डिकवेला ऑफ-साइड में एक स्लैश करने के लिए पीछे हटे और कैच आउट हो गए। इस तरह यशस्वी का डिकवेला को उकसाना काम आ गया। एक तरह यह स्लेजिंग भी है, लेकिन मर्यादा में रहकर, क्योंकि अक्सर यशस्वी सीमा को लांघते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। उनकी यह चाल टीम इंडिया के काम आई और प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट भी मिल गया।
मैच की बात करें तो 175 रन 6 विकेट खोकर श्रीलंका ने मैच के आखिरी दिन लंच तक बना लिए हैं। टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 4 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंका को मैच को जीतने के लिए अभी 197 रन बनाए हैं। अगर श्रीलंका को यह मैच ड्रॉ करना है तो अभी 60 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी उन्हें करनी पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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