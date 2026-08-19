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यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला को उकसाया और फिर आउट भी कराया, IPL का भी दिया था 'लालच'

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को दूसरी पारी में उकसाया और फिर उन्हें आउट भी करा दिया। IPL तक भी पहुंच गई थी बात। मैच के पांचवें दिन ये वाकया देखने को मिला। 

Niroshan Dickwella
निरोशन डिकवेला

भारतीय फील्डर ने श्रीलंकाई बल्लेबाज को ऐसा उकसाया कि उसे आउट होकर पवेलियन ही लौटना पड़ गया। यहां तक कि आईपीएल तक बात पहुंच गई थी। ये मामला श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला और भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल से जुड़ा है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन डिकवेला बैटिंग करने आए तो यशस्वी उनके पास फील्डिंग कर रहे थे। यशस्वी ने शुरुआत से ही डिकवेला को छक्का जड़ने के लिए उकसाना शुरू कर दिया था और इस जाल में वे फंस भी गए।

दरअसल, निरोशन डिकवेला संभलकर खेलना चाह रहे थे, क्योंकि वह अपनी टीम के लिए मैच को बचाना चाहते थे। हालांकि, यशस्वी जायसवाल ने उन्हें ऐसा उकसाया कि वे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। दोनों के बीच की अगर बातचीत पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि बात आईपीएल तक भी पहुंच गई थी, जिसमें यशस्वी ने जब उनसे छक्का जड़ने की बात कही थी तो डिकवेला ने कहा था कि आईपीएल में बुलाओ, तब दिखाऊंगा कि छक्का कैसे मारना है। यशस्वी ने भी कहा था कि हां जरूर बुलाएंगे।

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यशस्वी जायसवाल और निरोशन डिकवेला के बीच हुई बातचीत के अंश

स्क्वायर लेग पर खड़े जायसवाल ने कहा: चलो यार, पहली इनिंग्स में बहुत सारे शॉट खेले थे। हमें कुछ देखना है, चलो।

डिकवेला: हां?

जायसवाल: हां, मैं देखना चाहता हूँ। चलो, मुझे दिखाओ। उसे वहां मारो (डीप स्क्वायर लेग की तरफ इशारा करते हुए), चलो। क्यों नहीं मारते?

डिकवेला: कोई जरूरत नहीं हमें। मुझे IPL ले चलो, फिर मैं मारूंगा वहां ।

जायसवाल: हम मारेंगे, हम मारेंगे। 100%। चलो, उस गेंदबाज को छक्का मारो, मैं तुम्हें IPL ले जाऊंगा।

डिकवेला: थैंक यू।

और उसी ओवर में, डिकवेला ऑफ-साइड में एक स्लैश करने के लिए पीछे हटे और कैच आउट हो गए। इस तरह यशस्वी का डिकवेला को उकसाना काम आ गया। एक तरह यह स्लेजिंग भी है, लेकिन मर्यादा में रहकर, क्योंकि अक्सर यशस्वी सीमा को लांघते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। उनकी यह चाल टीम इंडिया के काम आई और प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट भी मिल गया।

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मैच की बात करें तो 175 रन 6 विकेट खोकर श्रीलंका ने मैच के आखिरी दिन लंच तक बना लिए हैं। टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 4 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंका को मैच को जीतने के लिए अभी 197 रन बनाए हैं। अगर श्रीलंका को यह मैच ड्रॉ करना है तो अभी 60 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी उन्हें करनी पड़ेगी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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