यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल…एशिया कप 2025 स्क्वॉड में किसे मिलेगा मौका? अश्विन ने रखी अपनी राय

एशिया कप 2025 के स्क्वॉड को लेकर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति काफी मुश्किल में है। दरअसल, ओपनर्स के ही भारत के पास 4 ऑपशन है, ये ऑपशन भी ऐसे हैं कि आप किसी को भी बाहर नहीं बैठा सकते। मौजूदा समय में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी का आगाज कर रहे हैं और इन दोनों ने पिछले कुछ समय में खूब रन बनाए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल पिछले वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर थे। चौथा नाम टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का है, जिन्हें आगामी समय में सभी फॉर्मेट के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का भारत की एशिया कप 2025 टीम में चयन तय है। उनका मानना है कि रोहित शर्मा के इस फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद, जायसवाल का चयन तय है, क्योंकि वह 2024 टी20 वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर भी थे।

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “एशिया कप को लेकर कुछ बातें हो रही हैं। पहला सवाल जो सबके मन में आता है, वह यह है कि क्या शुभमन गिल टी20 टीम में फिट बैठते हैं, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर थे। इसलिए जायसवाल का खेलना स्वाभाविक है। रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए जायसवाल का खेलना स्वाभाविक है।”

उन्होंने आगे कहा, “अब, दूसरा सलामी बल्लेबाज कौन होगा? शुभमन गिल ने एक बेहतरीन सीरीज खेली थी। क्या वह टीम में वापसी कर सकते हैं? संजू सैमसन ने भारत के लिए टी20 सलामी बल्लेबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है। क्या श्रेयस अय्यर वापसी कर सकते हैं? चयनकर्ताओं को कई फैसले लेने हैं। भले ही बात करने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन भारतीय टी20 टीम एक सफल टीम रही है।”