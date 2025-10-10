WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय, यशस्वी जायसवाल ने नंबर-1 की ओर बढ़ाए कदम; देखें पूरी लिस्ट

यशस्वी जायसवाल के नाम WTC में अब कुल 7 शतक हैं, वहीं नंबर-1 पर मौजूद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 9-9 सेंचुरी जड़ी है। जायसवाल अब केएल राहुल और ऋषभ पंत के ऊपर तीसरे पायदान पर है। पंत और राहुल के नाम 6-6 शतक है।

Fri, 10 Oct 2025 02:01 PM

यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट में शतक जड़ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। यह उनके टेस्ट करियर का 7वां शतक है। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीयों की बात करें तो जायसवाल ने नंबर-1 की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। जायसवाल के नाम WTC में अब कुल 7 शतक हैं, वहीं नंबर-1 पर मौजूद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 9-9 सेंचुरी जड़ी है। जायसवाल अब केएल राहुल और ऋषभ पंत के ऊपर तीसरे पायदान पर है। पंत और राहुल के नाम 6-6 शतक है। राहुल ने अहमदाबाद में हुए पहले टेस्ट में अपना 6ठा शतक जड़ा था।

शुभमन गिल- 9.

यशस्वी जयसवाल- 7*.

केएल राहुल- 6.

ऋषभ पंत- 6.

वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में बतौर ओपनर ओपनर भी जायसवाल सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और दिमुथ करुणारत्ने को पछाड़ा है।

WTC में बतौर ओपनर सर्वाधिक शतक: 9- रोहित शर्मा

7-: यशस्वी जयसवाल

6-:दिमुथ करुणारत्ने

6- उस्मान ख्वाजा

जायसवाल का यह सातवां टेस्ट शतक है, 24 साल की उम्र से पहले केवल तीन खिलाड़ियों ने ही इससे ज्यादा शतक बनाए है। डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11), और गारफील्ड सोबर्स (9)। इनके अलावा जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलेस्टियर कुक और केन विलियमसन ने भी सात-सात शतक लगाए हैं।

23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक 12 - डॉन ब्रैडमैन

11 - सचिन तेंदुलकर

9 - गैरी सोबर्स

7 - एलेस्टेयर कुक

7 - जावेद मियांदाद

7 - ग्रीम स्मिथ

7 - केन विलियमसन

7 - यशस्वी जायसवाल

23 साल की उम्र से पहले सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीयों की लिस्ट में जायसवाल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

23 साल की उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक शतक (पारी)

22 - सचिन तेंदुलकर (220)

15 - विराट कोहली (119)

8 - यशस्वी जायसवाल (71)*

7 - रवि शास्त्री (110)

7 - शुभमन गिल (73)