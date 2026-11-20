यशस्वी जायसवाल शतक से चूके, मगर निकले गौतम गंभीर से आगे; SENA देशों में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर
यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में शतक से चूक गए। मैट हेनरी ने उन्हें 85 के निजी स्कोर पर आउट किया। शतक से चूकने के बावजूद उन्होंने एक खास लिस्ट में गौतम गंभीर को पछाड़ दिया है।
यशस्वी जायसवाल भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक नहीं बना पाए हो, मगर एक खास लिस्ट में उन्होंने अपने ही हेड कोच गौतम गंभीर को पछाड़ दिया है। भारत-न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 368 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय पर न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 70 रन था, तब हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने डबल सेंचुरी पार्टनरसिप कर ना सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला बल्कि न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर की राह भी दिखाई। फिलिप्स ने 118 रन बनाए, जबकि हेनरी निकल्स 175 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। न्यूजीलैंड को जवाब देते हुए भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने धमाकेदार शुरुआत दी, दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े। जायसवाल ने इस दौरान 85 रनों की पारी खेली। वह 15 रनों से शतक से चूक गए। मैट हेनरी ने उन्हें आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया।
यशस्वी जायसवाल निकले केएल राहुल से आगे
यशस्वी जायसवाल का यह SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 8वां फिफ्टी प्लस स्कोर था। वह बतौर भारतीय ओपनर इन देशों में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने के मामले में गौतम गंभीर से आगे निकल गए हैं। गंभीर के नाम सेना देशों में 7 फिफ्टी प्लस स्कोर हैं। जायसवाल के आगे अब मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग, केएल राहुल और सुनील गावस्कर जैसे स्टार प्लेयर्स हैं। गावास्कर के नाम SENA देशों में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है, उनके नाम 19 फिफ्टी प्लस स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज है।
SENA टेस्ट में सबसे ज़्यादा 50+ रन बनाने वाले भारतीय ओपनर
19 - सुनील गावस्कर
12 - केएल राहुल
10 - वीरेंद्र सहवाग
9 - मुरली विजय
8 - यशस्वी जायसवाल*
7 - गौतम गंभीर
यशस्वी जायसवाल के अगर सेना देशों में 8 फिफ्टी प्लस स्कोर की बात करें तो उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 161 रनों की पारी खेली थी। वहीं मेलबर्न में 82 और 84 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में उन्होंने सेंचुरी जड़ 101 रन बनाए थे। बर्मिंघम में उनके नाम 87, मैनचेस्टर में 58 और द ओवल में 118 रन बनाने का रिकॉर्ड है। अब वेलिंगटन में जायसवाल ने 85 रन बनाए हैं। जायसवाल का सेना देशों में आखिरी टेस्ट अभी साउथ अफ्रीका में होना बाकी है। खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 150 के करीब है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें