यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में शतक से चूक गए। मैट हेनरी ने उन्हें 85 के निजी स्कोर पर आउट किया। शतक से चूकने के बावजूद उन्होंने एक खास लिस्ट में गौतम गंभीर को पछाड़ दिया है।

यशस्वी जायसवाल भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक नहीं बना पाए हो, मगर एक खास लिस्ट में उन्होंने अपने ही हेड कोच गौतम गंभीर को पछाड़ दिया है। भारत-न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 368 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय पर न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 70 रन था, तब हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने डबल सेंचुरी पार्टनरसिप कर ना सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला बल्कि न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर की राह भी दिखाई। फिलिप्स ने 118 रन बनाए, जबकि हेनरी निकल्स 175 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। न्यूजीलैंड को जवाब देते हुए भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने धमाकेदार शुरुआत दी, दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े। जायसवाल ने इस दौरान 85 रनों की पारी खेली। वह 15 रनों से शतक से चूक गए। मैट हेनरी ने उन्हें आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया।

यशस्वी जायसवाल निकले केएल राहुल से आगे यशस्वी जायसवाल का यह SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 8वां फिफ्टी प्लस स्कोर था। वह बतौर भारतीय ओपनर इन देशों में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने के मामले में गौतम गंभीर से आगे निकल गए हैं। गंभीर के नाम सेना देशों में 7 फिफ्टी प्लस स्कोर हैं। जायसवाल के आगे अब मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग, केएल राहुल और सुनील गावस्कर जैसे स्टार प्लेयर्स हैं। गावास्कर के नाम SENA देशों में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है, उनके नाम 19 फिफ्टी प्लस स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज है।

SENA टेस्ट में सबसे ज़्यादा 50+ रन बनाने वाले भारतीय ओपनर

19 - सुनील गावस्कर

12 - केएल राहुल

10 - वीरेंद्र सहवाग

9 - मुरली विजय

8 - यशस्वी जायसवाल*

7 - गौतम गंभीर