रोहित शर्मा के जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल की कब होगी विजय हजारे ट्रॉफी में एंट्री? इस दिन खेल सकते हैं मैच
भारत के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल 29 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए जयपुर में मुंबई टीम से जुड़ेंगे। जायसवाल 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुंबई के विजय हजारे ट्रॉफी मैच और उसके बाद के मैचों में खेल सकते हैं।
सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ मुंबई के आखिरी मैच के बाद गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के कारण टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पुणे में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस वजह से वह विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे, अब उनको लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वह जल्द ही विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। वह आगामी मैचों में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आ सकते हैं।
भारत के T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे भी 6 और 8 जनवरी को जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी के लीग-स्टेज मैचों में मुंबई के लिए खेलेंगे।
जायसवाल, सूर्या और दुबे जैसे सीनियर खिलाड़ियों के आने से मुंबई की टीम को काफी मजबूती मिलेगी, हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में कितने मैचों के लिए उपलब्ध रहते हैं।
भारत की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड से 11 जनवरी से है, ऐसे में खुद को तरोताजा रखने के लिए रोहित शर्मा कम से कम एक हफ्ते का ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे। ऐसे में वह मुश्किल ही नए साल की शुरुआत में कोई डोमेस्टिक मैच खेलेंगे।
रोहित शर्मा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज शानदार रहा था। उन्होंने अपने पहले ही मैच में 237 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 155 रनों की पारी खेली थी और मुकाबले को एकतरफा बना दिया था।