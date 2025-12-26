Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yashasvi Jaiswal might Start play For Mumbai In Vijay Hazare Trophy on this day With Rohit Sharma
रोहित शर्मा के जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल की कब होगी विजय हजारे ट्रॉफी में एंट्री? इस दिन खेल सकते हैं मैच

संक्षेप:

भारत के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल 29 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए जयपुर में मुंबई टीम से जुड़ेंगे। जायसवाल 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुंबई के विजय हजारे ट्रॉफी मैच और उसके बाद के मैचों में खेल सकते हैं।

Dec 26, 2025 06:20 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ मुंबई के आखिरी मैच के बाद गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के कारण टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पुणे में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस वजह से वह विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे, अब उनको लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वह जल्द ही विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। वह आगामी मैचों में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आ सकते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल 29 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए जयपुर में मुंबई टीम से जुड़ेंगे। जायसवाल 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुंबई के विजय हजारे ट्रॉफी मैच और उसके बाद के मैचों में खेल सकते हैं।

भारत के T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे भी 6 और 8 जनवरी को जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी के लीग-स्टेज मैचों में मुंबई के लिए खेलेंगे।

जायसवाल, सूर्या और दुबे जैसे सीनियर खिलाड़ियों के आने से मुंबई की टीम को काफी मजबूती मिलेगी, हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में कितने मैचों के लिए उपलब्ध रहते हैं।

भारत की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड से 11 जनवरी से है, ऐसे में खुद को तरोताजा रखने के लिए रोहित शर्मा कम से कम एक हफ्ते का ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे। ऐसे में वह मुश्किल ही नए साल की शुरुआत में कोई डोमेस्टिक मैच खेलेंगे।

रोहित शर्मा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज शानदार रहा था। उन्होंने अपने पहले ही मैच में 237 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 155 रनों की पारी खेली थी और मुकाबले को एकतरफा बना दिया था।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
