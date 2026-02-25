2024 में स्टैंडिंग ओपनर, 2026 में टीम में जगह नहीं, फिर भी जिंदा हैं उम्मीदें; वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं यशस्वी जायसवाल
2024 में टी-20 विश्व कप टीम का हिस्सा रहने वाले यशस्वी जायसवाल को 2026 के विश्व के लिए चयनित नहीं किया गया और अब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जायसवाल का इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने को अपना सपना बताया है।
भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे यशस्वी जायसवाल उन खिलाड़ियों में से हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलने की प्रतिभा रखते हैं। हालांकि, वर्तमान में उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही मौके मिल रहे हैं। वनडे में रोहित शर्मा के होने के कारण उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि टी-20 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें विश्व कप के लिए चयनित नहीं किया गया। प्रतिभा होने के बाद भी चयनकर्ताओं द्वारा लगातार नजरअंदाज होने का मलाल तो यशस्वी जायसवाल में भी होगा। उनका दर्द और भविष्य की योजना एक इंटरव्यू में साफ सामने आई है।
हाल ही में यशस्वी जायसवाल ने केविन पीटरसन को उनके यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू दिया जिसमें अपनी भविष्य की योजनाओं और सपनों को लेकर बातें कहीं। जायसवाल ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य टीम इंडिया के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाना है। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, "मेरा सपना अपने देश के लिए विश्व कप जीतना है। चाहे वह 50 ओवर का प्रारूप हो या टी-20, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस एक विश्व कप उठाना चाहता हूं।" जायसवाल का मानना है कि जब भी वे मैदान पर उतरते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल अपनी टीम और राष्ट्र के लिए जीत हासिल करना होता है।
बता दें कि जायसवाल आज जो भी हैं उनकी यह सफलता रातों-रात नहीं आई है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके बचपन का संघर्ष आज भी उन्हें प्रेरित करता है। जायसवाल ने बताया कि एक समय था जब वे तंबू में रहते थे और गुजारे के लिए पानीपुरी बेचते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जायसवाल ने साझा किया कि वे सोते समय भी भारत के लिए खेलने की कल्पना करते थे। उन्होंने कहा, "जब मैं छोटा था तब परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन मैं विजुअलाइज करता था कि किसी दिन मैं भारत के लिए खेलूंगा।" उनके पिता और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सचिन ने उन्हें सलाह दी थी कि बस गेंद को ध्यान से देखते रहो, वह खुद बताएगी कि आगे क्या करना है।
जायसवाल ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में भी बात की। मैदान पर जायसवाल की मानसिकता बहुत ही सकारात्मक रहती है। वे दबाव को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक सुनहरे अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी सोच साझा करते हुए कहा, "मैं दबाव को एक अवसर के रूप में देखता हूं क्योंकि इसी के लिए मैं हर दिन मेहनत करता हूं। मैं बस वहां जाकर खेल का आनंद लेना चाहता हूं।" जायसवाल कठिन पिचों पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें गर्व महसूस होता है। वे चाहते हैं कि मुश्किल समय में टीम उन पर भरोसा कर सके और वे एक ऐसे खिलाड़ी बनें जो मैच का रुख बदल सके।
23 साल की कम उम्र में यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक और आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जैसे कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। हालांकि, इन व्यक्तिगत रिकॉर्डों से ज्यादा उनके लिए टीम की जीत और तिरंगे का सम्मान मायने रखता है। जायसवाल ने कहा कि वे अपनी टीम के लिए 'मैच विनर' बनना चाहते हैं और यही सपना उन्हें हर दिन सुधार करने और लड़ने की शक्ति देता है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।