यशस्वी जायसवाल की सचिन-कोहली के क्लब में एंट्री, जानें 23 की उम्र तक किसने बनाए सबसे ज्यादा रन

भारत-वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। वह 23 साल की उम्र में ऐसा कारनामा करने वाले 6ठे भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, हालांकि उनके और सचिन-कोहली के बीच रनों का काफी बड़ा अंतर है। जायसवाल अभी तक टेस्ट में 2200 से अधिक रन बना चुके हैं। वहीं वनडे में 15 तो टी20 में 723 रन बनाए हैं।

23 साल की उम्र में बतौर भारतीय सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम है। मास्टर ब्लास्टर के ने इस दौरान 8696 रन बनाए थे, वहीं विराट कोहली 5052 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। इस लिस्ट में युवराज सिंह, सुरेश रैना और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं।

23 साल की उम्र में भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन 8696 - सचिन तेंदुलकर

5052 - विराट कोहली

3853 - युवराज सिंह

3350 - सुरेश रैना

3224 - रवि शास्त्री

3000 - यशस्वी जायसवाल