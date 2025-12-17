SMAT मैच के कुछ घंटे बाद ही यशस्वी जायसवाल हुए बीमार, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती

संक्षेप: भारत के स्टार बैटर यशस्वी जायसवाल को मंगलवार को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेलने के कुछ घंटे बाद ही जायसवाल को एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से अस्पताल जाना पड़ा।

भारत के स्टार बैटर यशस्वी जायसवाल को मंगलवार को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेलने के कुछ घंटे बाद ही जायसवाल को एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से अस्पताल जाना पड़ा।

रिपोर्ट के मुताबिक जायसवाल को मैच के दौरान भी पेट में दर्द हो रहा था जो मैच खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। वह मुंबई टीम की तरफ से खेल रहे थे जिसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण में राजस्थान के साथ पुणे में मुकाबला था। मैच में 23 साल के जायसवाल ने पेट में दर्द के बावजूद 16 गेंद में 15 रन बनाए और उनकी टीम मुंबई ने 217 रन के बड़े लक्ष्य को 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

जायसवाल का पेट दर्द जब असहनीय हो गया तब उन्हें तत्काल पिंपरी चिंचवाड़ के आदित्य बिरला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की पुष्टि की। अस्पातल में उनका सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें पर्याप्त आराम करने की सलाह दी है।

जायसवाल को जब अस्पताल ले जाना पड़ा तब अबू धाबी में आईपीएल की मिनी नीलामी हो रही थी। उनके स्वास्थ्य या उनकी तबीयत खराब होने को लेकर अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।