SMAT मैच के कुछ घंटे बाद ही यशस्वी जायसवाल हुए बीमार, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती

भारत के स्टार बैटर यशस्वी जायसवाल को मंगलवार को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेलने के कुछ घंटे बाद ही जायसवाल को एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से अस्पताल जाना पड़ा।

Dec 17, 2025 02:05 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रिपोर्ट के मुताबिक जायसवाल को मैच के दौरान भी पेट में दर्द हो रहा था जो मैच खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। वह मुंबई टीम की तरफ से खेल रहे थे जिसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण में राजस्थान के साथ पुणे में मुकाबला था। मैच में 23 साल के जायसवाल ने पेट में दर्द के बावजूद 16 गेंद में 15 रन बनाए और उनकी टीम मुंबई ने 217 रन के बड़े लक्ष्य को 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

जायसवाल का पेट दर्द जब असहनीय हो गया तब उन्हें तत्काल पिंपरी चिंचवाड़ के आदित्य बिरला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की पुष्टि की। अस्पातल में उनका सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें पर्याप्त आराम करने की सलाह दी है।

जायसवाल को जब अस्पताल ले जाना पड़ा तब अबू धाबी में आईपीएल की मिनी नीलामी हो रही थी। उनके स्वास्थ्य या उनकी तबीयत खराब होने को लेकर अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

जायसवाल पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 3 मैचों में 48.33 की औसत और 168.6 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्होंने 3 मैच में 78 की शानदार औसत से 156 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने ओडीआई में अपना पहला शतक भी लगाया।

