यशस्वी जायसवाल ने रणजी ट्रॉफी में ठोका एक और शतक, साथ में हासिल की ये खास उपलब्धि
संक्षेप: राजस्थान के खिलाफ आईपीएल के अपने होम ग्राउंड यानी जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में मुंबई के लिए यशस्वी जायसवाल ने मैच की तीसरी और मुंबई की दूसरी पारी में शतक जड़ा। यशस्वी राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेलते हैं।
यशस्वी जायसवाल करीब 10 महीने के बाद मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने उतरे। यशस्वी ने पांचवां शतक रणजी ट्रॉफी करियर का जड़ा और इस दौरान 1000 रनों का पड़ाव भी पार कर लिया। राजस्थान के खिलाफ आईपीएल के अपने होम ग्राउंड यानी जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में मुंबई के लिए यशस्वी जायसवाल ने मैच की तीसरी और मुंबई की दूसरी पारी में शतक जड़ा। राजस्थान की टीम ने अपनी पहली पारी 617/7 का विशाल स्कोर बनाने के बाद घोषित की थी। मुंबई ने पहली पारी में 254 रन बनाए थे।
वहीं, दूसरी पारी में मुंबई के लिए ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने चौथे दिन 120 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया। तीसरे दिन के खेल के बाद वे अर्धशतक पूरा कर चुके थे। यहां तक कि इस मैच की पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था। 67 रनों की पारी खेलकर वे आउट हुए थे। राजस्थान के लिए दीपक हुड्डा ने 248 और कार्तिक शर्मा ने 139 रनों की पारी खेली थी। 92 रन सचिन यादव ने बनाए थे। यशस्वी दूसरी पारी में शतक जड़कर टीम की हार को टाले हुए हैं।
यशस्वी ने इस दौरान 1000 रनों का आंकड़ा भी रणजी ट्रॉफी में पार कर लिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका ये 17वां शतक है, क्योंकि 7 शतक वे टेस्ट क्रिकेट में जड़ चुके हैं। 5 शतक रणजी ट्रॉफी में और 5 अन्य फर्स्ट क्लास मैचों में शतक उनके बल्ले से आए हैं। 2-2 शतक उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट जोन के लिए जड़े हैं, जबकि एक शतक वे इंडिया ए के लिए ठोक चुके हैं। 11 मैचों की 21 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए वह अब तक 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में उनका सर्वाधिक स्कोर 181 रन है।
ऑस्ट्रेलिया गए थे यशस्वी
यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे और तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। हालांकि, वे बैकअप ओपनर थे और उनको मौका नहीं मिला था। टी20 टीम से वे बाहर हैं। ऐसे में उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया था, क्योंकि इस महीने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जानी है। इसके लिए वे तैयारी शुरू कर चुके हैं।