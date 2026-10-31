विकेटकीपिंग के मोह में क्या भटक गया यशस्वी जायसवाल का ध्यान? लगातार हो रहे फ्लॉप

यशस्वी जायसवाल का न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तीन पारियों में वह 22 रन ही बना सके हैं। उनके इस खराब प्रदर्शन को उनके हाल ही में विकेटकीपिंग सीखने से जोड़ा रहा है, उस समय वसीम जाफर ने भी उन्हें बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी थी।

युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं, जहां वह इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच जारी अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं। हालांकि भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज का प्रदर्शन पहले और दूसरे टेस्ट की पहली पारी में अच्छा नहीं रहा है और वह क्रीज पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जायसवाल ने अभी तक न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में तीन पारियां खेली हैं लेकिन ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं। हाल ही में वह विकेटकीपिंग करना भी सीख रहे थे, जिस पर वसीम जाफर ने सवाल खड़े किए थे और उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी।

यशस्वी जायसवाल ने 3 पारियों में बनाए 22 रन यशस्वी जायसवाल की फॉर्म ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि वह लगातार पारियों में लय में नजर नहीं आए हैं। वहीं उनके जोड़ीदार केएल राहुल भी पहले मैच में फ्लॉप रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए की टीम न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैच की रेड बॉल सीरीज खेल रही है। पहला मैच ड्रॉ रहा था। पहले मैच में यशस्वी कमाल नहीं दिखा सके थे। वहीं हेगली ओवल में खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उन्होंने पहले मैच की दो पारियों में 22 रन बनाए थे। पहली पारी में वह 17 के स्कोर पर आउट हुए, जबकि दूसरी पारी में पांच रन ही बना सके।

यशस्वी जायसवाल की रणजी ट्रॉफी के 2026-27 सत्र से पहले विकेट के पीछे अभ्यास करने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने बताया था कि जायसवाल बल्लेबाजी और लेग स्पिन के अलावा अतिरिक्त कौशल के तौर पर विकेटकीपिंग पर भी काम कर रहे हैं। उनके विकेट के पीछे अभ्यास करने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले जायसवाल को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने की सलाह दी थी। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। गेंद काफी स्विंग और सीम होती है। ऐसे में खिलाड़ियों को वहां के हिसाब से ढलने में समय लगता है लेकिन यशस्वी विकेटकीपिंग के तौर पर अतिरिक्त कौशल सीखने के चक्कर में अपनी बैटिंग से भी फोकस कर दिया था और शायद इसी वजह से वह न्यूजीलैंड दौरे पर अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं।

जाफर ने बैटिंग पर काम करने की दी थी सलाह जाफर ने अपने 'यूट्यूब चैनल' पर कहा कि अगर किसी खिलाड़ी ने बचपन से विकेटकीपिंग नहीं की है, तो इस भूमिका को अपनाना उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सीमित ओवरों की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए जायसवाल को विकेटकीपिंग की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, जबकि इस भूमिका के लिए ईशान किशन, संजू सैमसन और ऋषभ पंत जैसे विकल्प मौजूद हैं।

रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जाफर का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। उनके मुताबिक, इस भूमिका के लिए जरूरी कौशल को कम समय में विकसित करना आसान नहीं है। उन्होंने अगले महीने होने वाले भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले जायसवाल को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने की सलाह दी।