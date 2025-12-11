Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yashasvi Jaiswal finds this Indian player the most hardworking not Virat Kohli
यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली नहीं, टीम इंडिया का ये खिलाड़ी लगता है सबसे मेहनती

संक्षेप:

भारतीय टीम में सबसे मेहनती खिलाड़ी कौन है? इसका जवाब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। फिटनेस के लिहाज से सबसे मेहनती खिलाड़ी की बात करें तो ज्यादातर लोग विराट कोहली का नाम लेंगे। हालांकि यशस्वी जायसवाल को शुभमन गिल सबसे मेहनती खिलाड़ी लगते हैं। उन्होंने ऐसा मानने के पीछे की वजह भी बताई है।

Dec 11, 2025 12:23 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जायसवाल ने आज तक से कहा, 'शुभमन गिल। उनको मैंने हाल में बहुत करीब से देखा है। वह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और वह अपने रूटीन को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंट हैं। वह अपनी फिटनेस, डाइट, स्किल और ट्रेनिंग पर बहुत काम करते हैं। यह अविश्वसनीय है। मैं उन्हें देखने और उनके साथ खेलने का बहुत लुत्फ उठाता हूं। वह एक अद्भुत इंसान हैं।'

जायसवाल ने आगे कहा, ‘वह इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान बहुत ही शानदार ढंग से समझदारी से खेले। हम उनमें विश्वास करते हैं कि वह हर हालात में प्रदर्शन करेंगे।’

यशस्वी जायसवाल ने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में खेलने की अपनी इच्छा का भी इजहार किया है। 2024 के वर्ल्ड कप में वह स्क्वाड का हिस्सा तो जरूर थे लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके थे। उन्होंने कहा, ‘मेरा सपना टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन मैं अपने खेल पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं और अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं।’

जायसवाल के अब तक के टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 23 मैच में 36.15 के औसत से 723 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक भी जड़े हैं और उनका स्ट्राइक रेट 164.31 का है। उन्होंने 2023 में टी20 डेब्यू किया था और अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2024 में खेला है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
