यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली नहीं, टीम इंडिया का ये खिलाड़ी लगता है सबसे मेहनती

संक्षेप: भारतीय टीम में सबसे मेहनती खिलाड़ी कौन है? इसका जवाब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। फिटनेस के लिहाज से सबसे मेहनती खिलाड़ी की बात करें तो ज्यादातर लोग विराट कोहली का नाम लेंगे। हालांकि यशस्वी जायसवाल को शुभमन गिल सबसे मेहनती खिलाड़ी लगते हैं। उन्होंने ऐसा मानने के पीछे की वजह भी बताई है।

जायसवाल ने आज तक से कहा, 'शुभमन गिल। उनको मैंने हाल में बहुत करीब से देखा है। वह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और वह अपने रूटीन को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंट हैं। वह अपनी फिटनेस, डाइट, स्किल और ट्रेनिंग पर बहुत काम करते हैं। यह अविश्वसनीय है। मैं उन्हें देखने और उनके साथ खेलने का बहुत लुत्फ उठाता हूं। वह एक अद्भुत इंसान हैं।'

जायसवाल ने आगे कहा, ‘वह इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान बहुत ही शानदार ढंग से समझदारी से खेले। हम उनमें विश्वास करते हैं कि वह हर हालात में प्रदर्शन करेंगे।’

यशस्वी जायसवाल ने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में खेलने की अपनी इच्छा का भी इजहार किया है। 2024 के वर्ल्ड कप में वह स्क्वाड का हिस्सा तो जरूर थे लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके थे। उन्होंने कहा, ‘मेरा सपना टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन मैं अपने खेल पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं और अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं।’