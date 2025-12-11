Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
Yashasvi Jaiswal expressed a special wish to play in the T20 World Cup Amid Shubman Gill poor form said My Dream is
शुभमन गिल की खराब फॉर्म के बीच यशस्वी जायसवाल ने जताई खास इच्छा! बोले- मेरा सपना है कि…

संक्षेप:

शुभमन गिल का साल 2025 में टेस्ट में औसत 70 से अधिक का और वनडे में 49 का रहा है, वहीं टी20 में उनका औसत 26.3 का है। शुभमन गिल ने इस साल खेले 13 T20I में 263 ही रन बनाए हैं, जिसमें वह एक भी बार 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए।

Dec 11, 2025 06:33 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय मैनेजमेंट टीम इंडिया के उभरते सितारे शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन के रूप में देख रहा है। गिल ने टेस्ट के बाद वनडे टीम की भी गद्दी संभाल ली है और टीम मैनेजमेंट उन्हें टी20 सेटअप में भी फिट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गिल को टीम का उप-कप्तान बनाया गाय है और वह अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में भी टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। हालांकि शुभमन गिल की खराब फॉर्म उनके ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने के आड़े आ रही है। टेस्ट और वनडे में तो गिल लाजवाब है, मगर जब बात टी20 की आती है तो उनका रिकॉर्ड काफी खराब नजर आता है। उनकी इस खराब फॉर्म के बीच अब यशस्वी जयासवाल ने खास इच्छा जताई है।

जहां शुभमन गिल का साल 2025 में टेस्ट में औसत 70 से अधिक का और वनडे में 49 का रहा है, वहीं टी20 में उनका औसत 26.3 का है। शुभमन गिल ने इस साल खेले 13 T20I में 263 ही रन बनाए हैं, जिसमें वह एक भी बार 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए। वहीं दूसरी और संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जैसे धांसू खिलाड़ी हैं जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं।

यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में आगामी टी20 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताई है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में वह भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा थे, मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओपनिंग करने की वजह से वह बेंच गर्म करते ही रह गए थे।

आजतक के कॉनक्लेव में कहा, “मेरा सपना टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन मैं अपने खेल पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं और अपने समय का इंतजार कर रहा हूं।”

हालांकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जायसवाल का जगह बन पाना मुश्किल नजर आ रहा है। भारतीय टीम लगभग-लगभग तय हो चुकी है। गिल अगर बुरी तरह फेल भी होते हैं तो यशस्वी जायसवाल से पहले कतार में संजू सैमसन हैं।

