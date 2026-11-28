यशस्वी जायसवाल के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, बने सभी SENA देशों पर 0 पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज
यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट हुए। इसी के साथ वह सभी SENA देशों में डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले लिस्ट में सभी गेंदबाज थे।
भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट हुए। इस निराशाजनक प्रदर्शन के साथ उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह सभी SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर 0 पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में उनसे पहले 5 और नाम शामिल थे, मगर यह सभी नाम गेंदबाजों के हैं। जायसवाल इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले प्रॉपर बल्लेबाज हैं। बता दें, यशस्वी जायसवाल के टेस्ट करियर का यह 8वां डक है।
सभी SENA देशों में 0 पर आउट होने वाले भारतीय
SENA देशों में 0 पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में यशस्वी जायसवाल से पहले सभी गेंदबाज शामिल थे। इस लिस्ट में अनिल कुंबले से लेकर हरभजन सिंह, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जहीर खान जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल है। इनमें से कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी गिनती ऑलराउंडर में भी होती हो। ऐसे में जायसवाल सभी SENA देशों में डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं।
सभी SENA टेस्ट देशों में डक पर आउट होने वाले भारतीय
- अनिल कुंबले
- हरभजन सिंह
- जहीर खान
- इशांत शर्मा
- जसप्रीत बुमराह
- यशस्वी जायसवाल*
चायकाल तक भारत ने खोए 3 विकेट, शभमन गिल भी हुए आउट
क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन टी-ब्रेक तक भारत 3 बड़े विकेट खो चुका है। यशस्वी जायसवाल के 0 पर आउट होने के बाद भारत ने पारी को संभालने की कोशिश की, मगर न्यूजीलैंड के घातक बॉलिंग अटैक के आगे टीम इंडिया के बल्लेबाज नहीं टिक पा रहे हैं। जायसवाल के बाद देवदत्त पडिक्कल 20 गेंदों में 21 तो इसके बाद कप्तान शुभमन गिल 29 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रूप से खेल रहे थे, जिसका फायदा कीवी गेंदबाजों ने उठाया। काइल जैमिसन अभी तक सबसे अधिक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। वहीं मैट हेनरी को एक सफलता मिली है। वहीं दूसरी तरफ अपने डिफेंस पर भरोसा रखने वाले केएल राहुल अभी भी नाबाद हैं। वह 34 गेंदों पर 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। टी-ब्रेक तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 59 रन है।
इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम 356 रनों पर सिमटी। टॉम ब्लंडल और टॉम लैथम मेजबान टीम के लिए अर्धशतक जड़ने वाले मात्र दो बल्लेबाज रहे। कीवी टीम के लिए इस पारी में कोई भी शतकीय साझेदारी नहीं हुई, इसके बावजूद टीम 350 का स्कोर पार करने में कामयाब रही।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें