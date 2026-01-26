यशस्वी जायसवाल मुंबई की रणजी टीम से बाहर, जानें MCA ने क्यों लिया उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन?

Cricket Logo
यशस्वी जायसवाल को दिल्ली के खिलाफ मुंबई के आखिरी रणजी ट्रॉफी लीग मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह भारतीय सलामी बल्लेबाज चुन-चुनकर मुकाबले खेल रहा था। इस वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया।

Jan 26, 2026 05:59 am ISTVikash Gaur Bhasha, मुंबई
भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को दिल्ली के खिलाफ मुंबई के आखिरी रणजी ट्रॉफी लीग मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि भारतीय का यह सलामी बल्लेबाज चुन-चुनकर मुकाबले खेल रहा था और टीम चुनने के लिए होने वाली बैठक से पहले अक्सर कोई जवाब नहीं (नॉन-रिस्पॉन्सिव रहता) देता था। ये जानकारी मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के एक अधिकारी ने पीटीआई दी।

जायसवाल उस भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज खेल रही है और न ही वह अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम में शामिल हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का वह नियम लागू होता है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में नहीं खेलने की स्थिति में घरेलू क्रिकेट में खेलने होगा।

हालांकि, एमसीए के सीनियर अधिकारी ने बताया कि जायसवाल ने कुछ ग्रुप चरण के मैचों के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में जानने के लिए उनके संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं दिया। एमसीए के एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को कहा, ‘‘यह सच है कि वह पिछले मैच (हैदराबाद के खिलाफ) के चयन से पहले भी ‘नॉन-रिस्पॉन्सिव’ थे और ऐसा साफ लगता है कि वह चुन-चुनकर मैच खेल रहे हैं।’’

अधिकारी ने आगे बताया, ‘‘हमने पिछले मैच और आने वाले मैच के लिए टीम चुनने से पहले उनसे संपर्क किया था, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए, उन्हें दिल्ली के खिलाफ घरेलू मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया।’’ जायसवाल ने इस सत्र में रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक मैच खेला जिसमें उन्होंने जयपुर में राजस्थान के खिलाफ ड्रॉ हुए मैच में 67 और 156 रन बनाए।

हालांकि, इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सफेद गेंद के टूर्नामेंट - सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (टी20) और विजय हजारे ट्रॉफी (50 ओवर) में तीन-तीन मैच खेले। शार्दुल ठाकुर चोट के कारण बाहर हैं इसलिए सिद्धेश लाड मुंबई की कप्तानी करते रहेंगे। मुंबई और दिल्ली के बीच मैच 29 जनवरी से यहां बीकेसी मैदान में शुरू होगा। वानखेड़े स्टेडियम सात फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच टी20 विश्व कप के पहले मैच की मेजबानी करने वाला है जिसके कारण स्थल में बदलाव करना पड़ा। मुंबई छह मैचों में चार जीत और दो ड्रॉ के साथ एलीट ग्रुप डी अंक तालिका में शीर्ष पर है।

टीम इस प्रकार है

सिद्धेश लाड (कप्तान), मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, सुवेद पारकर, सरफराज खान, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, हिमांशु सिंह, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओंकार तरमाले और सिल्वेस्टर डिसूजा।

