बिना कोई गेंद खेले यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की
क्राइस्टचर्च टेस्ट में टीम की प्लेइंग XI में नाम आने के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया। वे डेब्यू के बाद लगातार अलग- अलग वेन्यू पर सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले संयुक्त रूप से नंबर वन बैटर बन गए। उन्होंने संजय माजरेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने के साथ ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा।
शुक्रवार, 27 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च में शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग XI में यशस्वी जायसवाल शामिल रहे। उन्होंने बिना कोई गेंद खेले एक अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और साथ ही साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया।
यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 12 जुलाई 2020 को वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था। वे अपने डेब्यू मैच के बाद से भारतीय टीम नियमित रहे हैं। जायसवाल ने तब से लेकर अब के अपने लगभग साढ़े तीन साल के करियर में कुल 32 मैच खेल चुके हैं और 33वां खेल रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने ये सभी 33 मुकाबले अलग-अगल वेन्यू पर खेले हैं। उन्होंने डेब्यू के बाद अलग-अलग वेन्यू पर लगातार सर्वाधिक मुकाबले खेलने के मामले में संजय माजरेकर की बराबरी कर ली है। संजय माजरेकर ने भी अपने डेब्यू के बाद अलग-अलग वेन्यू पर कुल 33 मुकाबले खेले थे, जिसके बाद बेंगलुरू में उनका ग्राउंड करियर में पहली बार रिपीट हुआ था। इतना ही यशस्वी जायसवाल ने क्राइस्टचर्च के मैदान पर उतरते ही सचिन तेंदलुकर को पीछे छोड़ दिया है। इस मामले में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 1989 में डेब्यू के बाद कुल 23 अलग-अलग वेन्यू पर लगातार खेले उसके बाद उनका ग्राउंड रिपीट हुआ। सूची में तीसरे स्थान पर भारत के जवागल श्रीनाथ हैं और जिन्होंने 24 मुकाबले डेब्यू के बाद लगातार अलग-अलग वेन्यू पर खेले। इस सूची वेस्टइंडीज के क्रिकेटर दिनेश रामदीन का नाम भी है, जिन्होंने 24 ही मैच डेब्यू के बाद अलग-अलग मैदान पर खेले, ग्राउंड रिपीट नहीं किया।
डेब्यू से लगातार अलग-अलग मैदानों पर सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी
संजय मांजरेकर- 33
यशस्वी जायसवाल- 33
सचिन तेंदुलकर- 32
जवागल श्रीनाथ -24
दिनेश रामदीन- 24
यशस्वी जयसवाल द्वारा खेले गए सभी 33 टेस्ट मैचों के वेन्यू
1. रोसेउ
2. पोर्ट ऑफ स्पेन
3.सेंचुरियन
4. केपटाउन
5. हैदराबाद
6. विशाखापत्तनम
7. राजकोट
8. रांची
9. धर्मशाला
10. चेन्नई
11. कानपुर
12. बेंगलुरु
13. पुणे
14. वानखेड़े
15. पर्थ
16. एडिलेड
17. ब्रिस्बेन
18. मेलबर्न
19. सिडनी
20. लीड्स
21. बर्मिंघम
22. लॉर्ड्स
23. मैनचेस्टर
24. द ओवल
25. अहमदाबाद
26. दिल्ली
27. ईडन गार्डन्स
28. गुवाहाटी
29. न्यू चंडीगढ़
30. गॉल
31. कोलंबो (SSC)
32. वेलिंगटन
33.क्राइस्टचर्च
यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर
भारत के युवा सलामी बल्लेबाज के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने 32 टेस्ट मैचों की 58 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 48.16 की शानदार औसत और 67.14 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2697 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 14 अर्धशतक, 7 शतक और दो दोहरे शतक लगाए हैं। अपने 33वें मुकाबले में जो अभी वे खेल रहे हैं क्या करते हैं देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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