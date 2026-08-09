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यशस्वी जायसवाल पर लग सकता था 4 मैच का बैन, रहाणे का खुलासा; बोले- मैच रेफरी ने...

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अजिंक्य रहाणे ने खुलासा किया कि एक डोमेस्टिक मैच के दौरान मैच रेफरी यशस्वी जायसवाल पर 4 मैच का बैन लगाने वाले थे। हालांकि रहाणे  के चलते जायसवाल बच गए और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

Yashasvi Jaiswal and KL Rahul
यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल

अजिंक्य रहाणे और यशस्वी जायसवाल का रिश्ता मुंबई क्रिकेट सर्कल में गॉसिप का हॉट-टॉपिक रहा है। अजिंक्य रहाणे कई ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान हैं, इंडियन ड्रेसिंग रूम में एक इज्जतदार इंसान हैं और हर कोई उन्हें पसंद करता है, जबकि यशस्वी भविष्य का बहुत टैलेंटेड, जबरदस्त चेहरा हैं। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर दोनों की जोड़ी कभी अच्छी नहीं लगी। रहाणे और जायसवाल की 2022 दिलीप ट्रॉफी की झड़प सबसे फेमस है, जब अंपायर की कई बार चेतावनी के बावजूद जायसवाल साउथ जोन के टी रवि तेजा से लगातार बहस कर रहे थे। वेस्ट जोन का कप्तान होने के नाते रहाणे ने बीच में आकर जायसवाल को स्लेजिंग करने से रोकने की कोशिश की, और आखिर में उन्हें थोड़ी देर के लिए ड्रेसिंग रूम में वापस जाने के लिए कहा। इस घटना ने खूब सुर्खियां बटौरी थी। रहाणे ने अब खुलासा किया कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो जायसवाल पर 4 मैच का बैन लग सकता था।

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अजिंक्य रहाणे ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "गेम में स्लेजिंग होती है, और मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए—इससे थोड़ा मजा आता है। मुझे लगा कि सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। हां, उस समय यशस्वी को बुरा लगा होगा। लेकिन हमने कई ऐसे हालात देखे हैं जहां प्लेयर्स को बैन किया गया है, और आपको कभी पता नहीं चलता कि समय कैसे बदल जाता है।

एक मौका चला गया, आपका समय बदल जाता है—आपको कभी पता नहीं चलता। मुझे सिचुएशन का एहसास हुआ और मुझे यह भी लगा कि दोनों प्लेयर्स हाथ से निकल रहे हैं, और अपने टीममेट को कंट्रोल करना मेरी जिम्मेदारी थी।"

मैच रेफरी, वेंगलिल नारायणन कुट्टी को उम्मीद नहीं थी कि रहाणे उस सिचुएशन में उनके प्लेयर को डांटेंगे।

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उन्होंने आगे कहा, “मैच रेफरी 4-मैच के बैन के साथ तैयार थे—लेटर पहले से ही लिखा हुआ था। वह मेरे पास आए और कहा, 'यह लेटर है, लेकिन क्योंकि तुमने ऐसा किया, इसलिए मैं इसे फाड़ रहा हूं।' उन्होंने मेरे सामने लेटर फाड़ दिया... आखिर में, मैं खुश था कि जायसवाल पर कोई मैच बैन नहीं लगा, और अब वह इंडिया के लिए खेल रहे हैं। क्या हो सकता था? शायद वह उसके बाद नहीं खेलते, या शायद नहीं। वह एक क्वालिटी प्लेयर हैं—मैं उनसे कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा हूं। लेकिन आप कभी नहीं जानते।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Ajinkya Rahane Yashasvi Jaiswal
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