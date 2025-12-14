यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ तोड़ी चयनकर्ताओं की नींद, मुंबई ने दिया SMAT में हैरतअंगेज रनचेज को अंजाम

संक्षेप: मुंबई ने हरयाणा के खिलाफ हैरतअंगेज रनचेज कर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का दूसरा सबसे टोटल हासिल किया। मुंबई की जीत में यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोक अहम भूमिका निभाई। सरफराज खान ने भी तूफानी पारी खेली।

यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक के दम पर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ हैरतअंगेज रनचेज को अंजाम दिया। मुंबई ने हरयाणा के खिलाफ 235 रनों के टारगेट को 17.3 ओवर में ही चेज कर दिया, यह टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरी सबसे सफल रनचेज है। जायसवाल ने अपने इस शतक के साथ चयनकर्ताओं की नींद को भी तोड़ा है। टी20 क्रिकेट के सबसे काबिल खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है। भारतीय मैनेजमेंट शुभमन गिल को फिट करने में लगा हुआ है। आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जायसवाल जैसे बल्लेबाजों की ही जरूरत है।

हरयाणा ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 48 गेंदों पर शतक जड़ा। उन्होंने 50 गेंदों पर कुल 101 रन बनााए, जिसमें 16 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था।

यशस्वी जायसवाल के अलावा इस रनचेज में सरफराज खान का भी अहम रोल रहा, नंबर-3 पर आकर उन्होंने 25 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 64 रनों की तूफानी पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 250 से अधिक का रहा।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे सफल रन चेज 236- झारखंड (बनाम पंजाब, 2025)

235- मुंबई (बनाम हरियाणा, 2025)*

230- मुंबई (बनाम आंध्र, 2024)

227- पुडुचेरी (बनाम आंध्र, 2021)

223- बड़ौदा (बनाम पंजाब, 2025)