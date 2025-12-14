Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yashasvi Jaiswal century has caught the selectors attention as Mumbai pulls off a stunning run chase in SMAT
यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ तोड़ी चयनकर्ताओं की नींद, मुंबई ने दिया SMAT में हैरतअंगेज रनचेज को अंजाम

यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ तोड़ी चयनकर्ताओं की नींद, मुंबई ने दिया SMAT में हैरतअंगेज रनचेज को अंजाम

संक्षेप:

मुंबई ने हरयाणा के खिलाफ हैरतअंगेज रनचेज कर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का दूसरा सबसे टोटल हासिल किया। मुंबई की जीत में यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोक अहम भूमिका निभाई। सरफराज खान ने भी तूफानी पारी खेली।

Dec 14, 2025 12:56 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक के दम पर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ हैरतअंगेज रनचेज को अंजाम दिया। मुंबई ने हरयाणा के खिलाफ 235 रनों के टारगेट को 17.3 ओवर में ही चेज कर दिया, यह टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरी सबसे सफल रनचेज है। जायसवाल ने अपने इस शतक के साथ चयनकर्ताओं की नींद को भी तोड़ा है। टी20 क्रिकेट के सबसे काबिल खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है। भारतीय मैनेजमेंट शुभमन गिल को फिट करने में लगा हुआ है। आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जायसवाल जैसे बल्लेबाजों की ही जरूरत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
BCCI ने नहीं मानी ICC की रिक्वेस्ट, भारत-पाकिस्तान मैच में नोहैंडशेक पॉलिसी जारी

हरयाणा ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 48 गेंदों पर शतक जड़ा। उन्होंने 50 गेंदों पर कुल 101 रन बनााए, जिसमें 16 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था।

यशस्वी जायसवाल के अलावा इस रनचेज में सरफराज खान का भी अहम रोल रहा, नंबर-3 पर आकर उन्होंने 25 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 64 रनों की तूफानी पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 250 से अधिक का रहा।

read moreये भी पढ़ें:
IPL ऑक्शन से पहले कैमरून ग्रीन को देनी पड़ी सफाई, मैनेजर ने कर दी थी गड़बड़ी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे सफल रन चेज

236- झारखंड (बनाम पंजाब, 2025)

235- मुंबई (बनाम हरियाणा, 2025)*

230- मुंबई (बनाम आंध्र, 2024)

227- पुडुचेरी (बनाम आंध्र, 2021)

223- बड़ौदा (बनाम पंजाब, 2025)

मुंबई ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हरियाणा के लिए बल्लेबाजी में कप्तान अंकित कुमार चमके थे, जिन्होंने 89 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। उनके अलावा निशांत संधू ने 63 रनों की पारी खेली थी। हालांकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |