यशस्वी जायसवाल के अंदर भी जागी टीम इंडिया का कप्तान बनने की तमन्ना, बोले- एक दिन मैं...
शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम की कप्तानी मिल गई है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी कप्तान बनने की तमन्ना को जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन उनको कप्तान बनना है।
टीम इंडिया के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कप्तान बनने की तमन्ना को जाहिर कर दिया है। यशस्वी जायसवाल ने कहा है कि एक दिन मैं भी कप्तान बनना चाहता हूं। यही कारण है कि वह हर दिन अपनी फिटनेस और स्किल के बारे में सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। अभी के लिए टीम इंडिया ट्रांजिशन के फेज में हैं। लगभग उन्हीं की उम्र के शुभमन गिल टेस्ट और वनडे कैप्टन हैं और टी20 टीम में वे वाइस कैप्टन हैं, जहां टी20 विश्व कप 2026 के बाद उनको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी भी मिल सकती है।
कप्तानी को लेकर बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा, “मैं हर दिन अपनी फिटनेस और अपनी स्किल पर काम कर रहा हूं। मैं सीख रहा हूं अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और फिट होना है और मेहनत करनी है और अच्छी स्किल करनी है। मैं अभी हर दिन, मुझे अपने आप पर काम करना है कि मैं कैसे एक लीडर बन सकता हूं। मैं कप्तान बनना चाहता हूं। मैं एक टीम की कप्तानी करना चाहता हूं।”
23 साल के यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं। 25 टेस्ट, एक वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच वे अब तक खेल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2200 से ज्यादा रन भी उन्होंने बना दिए हैं। ओपनर के तौर पर अगले काफी समय के लिए उनकी जगह टेस्ट क्रिकेट में पक्की है, लेकिन अभी वनडे और टी20 टीम में उनको जगह नहीं मिल पा रही। अगर जगह मिलती भी है तो वे सिर्फ बैकअप ओपनर के तौर पर टीम के साथ रहते हैं, क्योंकि अभी शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनर हैं। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद यशस्वी को मौके मिलने शुरू हो जाएंगे।