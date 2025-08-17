Yashasvi Jaiswal and Rinku Singh Snubbed Mohammad Kaif Names His Indian squad for Asia Cup 2025 यशस्वी जायसवाल-रिंकू सिंह का कटा पत्ता…मोहम्मद कैफ ने चुना एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yashasvi Jaiswal and Rinku Singh Snubbed Mohammad Kaif Names His Indian squad for Asia Cup 2025

यशस्वी जायसवाल-रिंकू सिंह का कटा पत्ता…मोहम्मद कैफ ने चुना एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड

मोहम्मद कैफ ने एशिया कप 2025 की प्लेइंग XI में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को जगह दी है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 05:52 AM
share Share
Follow Us on
यशस्वी जायसवाल-रिंकू सिंह का कटा पत्ता…मोहम्मद कैफ ने चुना एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड

एशिया कप 2025 का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, मगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अभी तक भारतीय स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स स्क्वॉड को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। कोई संजू सैमसन जैसे धाकड़ ओपनर को बाहर कर रहा है तो कोई शुभमन गिल को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी देकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों का पत्ता काट रहा है। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व प्लेयर मोहम्मद कैफ ने अपने भारतीय स्क्वॉड का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने प्लेइंग XI में किन 11 खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए उसकी भी बात की है।

ये भी पढ़ें:सूर्यकुमार ने पास किया फिटनेस टेस्ट, अगरकर के साथ चुनेंगे एशिया कप की टीम

मोहम्मद कैफ ने एक्स पर कहा, "अगर हम प्लेइंग इलेवन की बात करें, तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर होंगे, उनके बाद सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर होंगे जो कप्तान होंगे। अक्षर पटेल पांचवें नंबर पर आएंगे और उप-कप्तान भी होंगे और उनके बाद छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या होंगे। शिवम दुबे सातवें नंबर पर, वॉशिंगटन सुंदर आठवें नंबर पर होंगे। कुलदीप यादव नौवें नंबर पर, अर्शदीप सिंह दसवें नंबर पर और जसप्रीत बुमराह ग्यारहवें नंबर पर होंगे।"

एशिया कप 2025 के लिए कम से कम 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का चयन होगा ऐसे में कैफ ने 4 बैकअप खिलाड़ियों के नाम अलग से बताए हैं।

ये भी पढ़ें:ब्रेविस ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर की छक्कों की बरसात

कैफ ने आगे कहा, “अगर मैं चार और नाम जोड़कर टीम की बात करूं, तो शुभमन गिल बैकअप ओपनर होंगे और जितेश शर्मा बैकअप विकेटकीपर होंगे। बाकी दो खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद सिराज होंगे।”

एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ब्लॉकबस्टर मैच होगा और 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ मुकाबले के साथ भारत अपने ग्रुप मैचों का समापन करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर भारत का क्या रुख रहता है यह तो समय आने पर ही पता चलेगा।