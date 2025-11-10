Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yashasvi Jaiswal and Dhruv Jurel emerged as front runners to lead Rajasthan Royals in IPL 2026 after Sanju Samson trade
संजू सैमसन के जाने के बाद कौन हो सकता है राजस्थान रॉयल्स का कप्तान? सामने आए 2 बड़े नाम

संजू सैमसन के जाने के बाद कौन हो सकता है राजस्थान रॉयल्स का कप्तान? सामने आए 2 बड़े नाम

संक्षेप: IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स का कप्तान कौन होगा? इसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा, क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में कप्तानी का पद खाली होगा। इसके लिए दो धाकड़ बल्लेबाज दावेदार हैं। 

Mon, 10 Nov 2025 02:27 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से जाने की खबर अब लगभग कन्फर्म है। वे आईपीएल 2026 में किसी अन्य टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। संभावित तौर पर वह टीम चेन्नई सुपर किंग्स होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि राजस्थान रॉयल्स टीम की कप्तानी आने वाले सीजन में कौन करेगा? इसका जवाब ये है कि टीम में मौजूदा समय में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो कप्तानी के दावेदार हैं। सैमसन की अनुपस्थिति में रियान पराग ने आईपीएल 2025 में कई मैचों में कप्तानी की थी, लेकिन इस समय वह कप्तानी के दावेदार नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईपीएल 2026 में कप्तानी के लिए जिन दो खिलाड़ियों को दावेदार माना जा रहा है, उनमें एक ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं और दूसरे विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरेल। रियान पराग की फॉर्म कप्तानी में बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उनकी कप्तानी में टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। ऐसे में उनकी दावेदारी लगभग खत्म हो चुकी है। यशस्वी और जुरेल में से किसी एक पर राजस्थान रॉयल्स दांव खेल सकती है। इन दोनों को कप्तानी का अनुभव नहीं है, लेकिन दमदार बल्लेबाज जरूर हैं।

यही दो खिलाड़ी इस समय कप्तानी के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। अन्य कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं लगता है, जिसे कप्तानी सौंपी जाए। फॉर्म के आधार पर देखा जाए तो इनसे बढ़िया फॉर्म किसी खिलाड़ी के पास नहीं है। नितीश राणा भी एक विकल्प हैं, लेकिन वे अगले महीने 32 साल के होने जा रहे हैं। इसके अलावा वे मौजूदा समय में भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वहीं, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो यशस्वी और जुरेल कम से कम भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं।

हालांकि, अगर ऑक्शन में कोई बड़ा खिलाड़ी उपलब्ध होता है, जो कप्तानी के लिए इनसे भी बड़ा दावेदार हो तो फिर राजस्थान रॉयल्स उस खिलाड़ी के लिए दांव खेल सकती है और एक नया कप्तान देखने को मिल सकता है। हालांकि, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोई भी बड़ा भारतीय क्रिकेटर उपलब्ध नहीं है और विदेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में कप्तान को लेकर दांव नहीं खेला जाता। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स का इतिहास उठाकर देखें तो विदेशी कप्तान भी उनके लिए रहे हैं। शेन वॉर्न की कप्तानी में पहला खिताब भी राजस्थान रॉयल्स ने जीता था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Sanju Samson Yashasvi Jaiswal Dhruv Jurel अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |