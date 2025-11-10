संजू सैमसन के जाने के बाद कौन हो सकता है राजस्थान रॉयल्स का कप्तान? सामने आए 2 बड़े नाम
संक्षेप: IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स का कप्तान कौन होगा? इसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा, क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में कप्तानी का पद खाली होगा। इसके लिए दो धाकड़ बल्लेबाज दावेदार हैं।
संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से जाने की खबर अब लगभग कन्फर्म है। वे आईपीएल 2026 में किसी अन्य टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। संभावित तौर पर वह टीम चेन्नई सुपर किंग्स होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि राजस्थान रॉयल्स टीम की कप्तानी आने वाले सीजन में कौन करेगा? इसका जवाब ये है कि टीम में मौजूदा समय में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो कप्तानी के दावेदार हैं। सैमसन की अनुपस्थिति में रियान पराग ने आईपीएल 2025 में कई मैचों में कप्तानी की थी, लेकिन इस समय वह कप्तानी के दावेदार नहीं है।
आईपीएल 2026 में कप्तानी के लिए जिन दो खिलाड़ियों को दावेदार माना जा रहा है, उनमें एक ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं और दूसरे विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरेल। रियान पराग की फॉर्म कप्तानी में बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उनकी कप्तानी में टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। ऐसे में उनकी दावेदारी लगभग खत्म हो चुकी है। यशस्वी और जुरेल में से किसी एक पर राजस्थान रॉयल्स दांव खेल सकती है। इन दोनों को कप्तानी का अनुभव नहीं है, लेकिन दमदार बल्लेबाज जरूर हैं।
यही दो खिलाड़ी इस समय कप्तानी के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। अन्य कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं लगता है, जिसे कप्तानी सौंपी जाए। फॉर्म के आधार पर देखा जाए तो इनसे बढ़िया फॉर्म किसी खिलाड़ी के पास नहीं है। नितीश राणा भी एक विकल्प हैं, लेकिन वे अगले महीने 32 साल के होने जा रहे हैं। इसके अलावा वे मौजूदा समय में भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वहीं, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो यशस्वी और जुरेल कम से कम भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं।
हालांकि, अगर ऑक्शन में कोई बड़ा खिलाड़ी उपलब्ध होता है, जो कप्तानी के लिए इनसे भी बड़ा दावेदार हो तो फिर राजस्थान रॉयल्स उस खिलाड़ी के लिए दांव खेल सकती है और एक नया कप्तान देखने को मिल सकता है। हालांकि, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोई भी बड़ा भारतीय क्रिकेटर उपलब्ध नहीं है और विदेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में कप्तान को लेकर दांव नहीं खेला जाता। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स का इतिहास उठाकर देखें तो विदेशी कप्तान भी उनके लिए रहे हैं। शेन वॉर्न की कप्तानी में पहला खिताब भी राजस्थान रॉयल्स ने जीता था।