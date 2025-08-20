एशिया कप टीम में एंट्री पाने से एक कदम दूर ये 5 खिलाड़ी, चयनकर्ताओं ने जताया भरोसा

स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में यशस्वी जायसवाल सहित पांच खिलाड़ी मौजूद हैं। मेन स्क्वॉड से अगर कोई खिलाड़ी चोटिल या अनफिट होता है तो इनमें से किसी खिलाड़ी को मौका मिल सकता है।

मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में चयन समिति की बैठक के बाद एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में एशिया कप 2025 के लिए भारत के 15 सदस्यीय दल में शुभमन गिल को मौका दिया गया है। साथ ही वह टीम के उपकप्तान भी हैं। भारतीय टीम ने आगामी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम चुनी है, हालांकि कुछ खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर टीम मं जगह मिल सकती है या बाहर किया जा सकता है। स्क्वॉड में मौजूद 15 खिलाड़ियों के अलावा चयनकर्ताओं ने आगामी एशिया कप के लिए पांच स्टैंडबाय खिलाड़ियों को भी चुना है, जो टीम में जगह बनाने के काफी करीब हैं।

आठ बार एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यूएई के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ भारत के पिछले टी20 मैच में नहीं खेल पाए गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ 15 सदस्यीय टीम में चुने गए तीन सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और इस वजह से यशस्वी गिल शीर्ष क्रम में जगह नहीं बना सके। श्रेयस अय्यर भी स्क्वॉड में जगह नहीं बना सके, वहीं स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में भी अय्यर को नहीं रखा गया है।

यशस्वी जायसवाल चयनकर्ताओं द्वारा चुने गए पांच स्टैंडबाय (वैकल्पिक) खिलाड़ियों में शामिल है। अगरकर ने कहा, ‘‘यह थोड़ा निराशाजनक है कि जायसवाल को मुख्य टीम से बाहर होना पड़ा, लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा। अभिषेक शर्मा में शीर्ष क्रम में जैसा प्रदर्शन किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।’’

स्टैंडबाय में मौजूद खिलाड़ियों को मेन स्क्वॉड में जगह बनाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि अगर एशिया कप के दौरान शीर्ष क्रम में कोई भी बल्लेबाज अनफिट होता है तो उसकी जगह यशस्वी जायसवाल ले सकते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर के बाहर होने पर रियान पराग या वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो सकती है। वहीं विकेटकीपिंग के लिए जितेश शर्मा मौजूद हैं, हालांकि उनके अनफिट होने पर ध्रुव जुरेल स्क्वॉड में एंट्री ले सकते हैं। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा है, अगर इनमें से कोई बाहर होता है तो प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया जा सकता है।

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दूबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह