यशस्वी जायसवाल के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि, एक झटके में गांगुली, द्रविड़ और कोहली छूटे पीछे; टॉप-2 में बनाई जगह

Fri, 10 Oct 2025 12:59 PM

यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट में तबाही मचाई हुई है। वह शानदार अर्धशतक जड़ क्रीज पर मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए हैं। वह भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। जायसवाल ने यह कारनामा 71 पारियों में किया। वह लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। गावस्कर ने अपने करियर के पहले 3000 इंटरनेशनल रन 69 पारियों में बनाए थे। हालांकि जायसवाल सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पछाड़ने में कामयाब रहे।

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज लाइव स्कोर यहां देखें सुनील गावस्कर और यशस्वी जायसवाल के बाद इस लिस्ट में सौरव गांगुली का नाम है, जिन्होंने 3000 इंटरनेशनल रन बनाने के लिए 74 पारियां ली थी। वहीं शुभमन गिल 77, राहुल द्रविड़, 78, पोली उमरीगर 79 और विराट कोहली 80 पारियों के साथ लिस्ट में मौजूद हैं।

सबसे कम पारियों में 3000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय 69 - सुनील गावस्कर

71 - यशस्वी जयसवाल*

74 - सौरव गांगुली

77-शुभमन गिल

78 - राहुल द्रविड़

79 - पोली उमरीगर

80-विराट कोहली

जायसवाल ने यह 3000 रन 23 साल की उम्र में बनाए हैं। वह ऐसा करने वाले 6ठे भारतीय बने हैं। 23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। देखें पूरी लिस्ट-

23 साल की उम्र में भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन 8696 - सचिन तेंदुलकर

5052 - विराट कोहली

3853 - युवराज सिंह

3350 - सुरेश रैना

3224 - रवि शास्त्री

3000 - यशस्वी जायसवाल