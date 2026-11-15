डेब्यू मैच में 0 पर आउट होने वाले भारतीय, एमएस धोनी-सचिन तेंदुलकर के अनचाहे क्लब में शामिल हुए यश ठाकुर
यश ठाकुर वनडे डेब्यू में 0 पर आउट होते ही एमएस धोनी के अनचाहे क्लब में शामिल हो गए हैं। यह लिस्ट उन भारतीय बल्लेबाजों की है जो अपने डेब्यू वनडे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बे ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में तेज गेंदबाज यश ठाकुर को डेब्यू करने का मौका मिला। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया मात्र 209 रनों पर सिमट गई। जब भारत संकट में था तो नंबर-9 पर बैटिंग करने आए यश ठाकुर से कुछ रनों की उम्मीद थी, हालांकि वह फेल हो गए और 0 पर आउट हो गए। बिना खाता खोले पवेलियन लौटे यश ठाकुर का नाम इसी के साथ एक अनचाही लिस्ट में जुड़ गया है। यह लिस्ट उन भारतीय बल्लेबाजों की है जो अपने डेब्यू मैच में 0 पर आउट हुए। इस लिस्ट में एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्षमण और शिखर धवन जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
16 साल बाद कोई भारतीय डेब्यू मैच में 0 पर हुआ आउट
बिशन सिंह बेदी वनडे डेब्यू में 0 पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। वह 1974 में अपने डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना वनडे डेब्यू किया था और उनका खाता भी नहीं खुला था। एमएस धोनी का डेब्यू तो हर किसी को याद होगा, वह बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे। इस लिस्ट में यश ठाकुर से पहले आखिरी बल्लेबाज शिखर धवन थे, जो 2010 में डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब 16 साल बाद जाकर यश ठाकुर का नाम इस लिस्ट में जुड़ा है।
भारत के लिए ODI डेब्यू पर डक
1974 - बिशन सिंह बेदी
1979 - सुरिंदर खन्ना
1980 - रोजर बिन्नी
1980 - योगराज सिंह
1981 - के श्रीकांत
1984 - अशोक पटेल
1985 - लालचंद राजपूत
1988 - संजीव शर्मा
1989 - सचिन तेंदुलकर
1998 - वीवीएस लक्ष्मण
1999 - ज्ञानेंद्र पांडे
2002 - जय प्रकाश यादव
2003 - आविष्कार साल्वी
2004 - एमएस धोनी
2005 - सुरेश रैना
2006 - वसीम जाफर
2010 - शिखर धवन
2026 - यश ठाकुर*
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया मात्र 200 रनों पर ढेर हो गई। ईशान किशन और अक्षर पटेल दो बल्लेबाज फिफ्टी से चूके और 46-46 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक बार फिर निराश किया। उनसे ज्यादा तो रन नंबर-10 और 11 के बल्लेबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह बना गए। रोहित 7 तो कोहली ने 5 रन बनाए, जबकि अर्शदीप-सिराज ने 14-14 रन जोड़े। आखिरी विकेट के लिए दोनों ने 26 रनों की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को 200 के पार पहुंचाया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 210 रन चाहिए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें