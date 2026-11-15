डेब्यू मैच में 0 पर आउट होने वाले भारतीय, एमएस धोनी-सचिन तेंदुलकर के अनचाहे क्लब में शामिल हुए यश ठाकुर

यश ठाकुर वनडे डेब्यू में 0 पर आउट होते ही एमएस धोनी के अनचाहे क्लब में शामिल हो गए हैं। यह लिस्ट उन भारतीय बल्लेबाजों की है जो अपने डेब्यू वनडे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए।

यश ठाकुर करेंगे 5वें वनडे में डेब्यू

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बे ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में तेज गेंदबाज यश ठाकुर को डेब्यू करने का मौका मिला। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया मात्र 209 रनों पर सिमट गई। जब भारत संकट में था तो नंबर-9 पर बैटिंग करने आए यश ठाकुर से कुछ रनों की उम्मीद थी, हालांकि वह फेल हो गए और 0 पर आउट हो गए। बिना खाता खोले पवेलियन लौटे यश ठाकुर का नाम इसी के साथ एक अनचाही लिस्ट में जुड़ गया है। यह लिस्ट उन भारतीय बल्लेबाजों की है जो अपने डेब्यू मैच में 0 पर आउट हुए। इस लिस्ट में एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्षमण और शिखर धवन जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

16 साल बाद कोई भारतीय डेब्यू मैच में 0 पर हुआ आउट बिशन सिंह बेदी वनडे डेब्यू में 0 पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। वह 1974 में अपने डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना वनडे डेब्यू किया था और उनका खाता भी नहीं खुला था। एमएस धोनी का डेब्यू तो हर किसी को याद होगा, वह बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे। इस लिस्ट में यश ठाकुर से पहले आखिरी बल्लेबाज शिखर धवन थे, जो 2010 में डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब 16 साल बाद जाकर यश ठाकुर का नाम इस लिस्ट में जुड़ा है।

भारत के लिए ODI डेब्यू पर डक 1974 - बिशन सिंह बेदी

1979 - सुरिंदर खन्ना

1980 - रोजर बिन्नी

1980 - योगराज सिंह

1981 - के श्रीकांत

1984 - अशोक पटेल

1985 - लालचंद राजपूत

1988 - संजीव शर्मा

1989 - सचिन तेंदुलकर

1998 - वीवीएस लक्ष्मण

1999 - ज्ञानेंद्र पांडे

2002 - जय प्रकाश यादव

2003 - आविष्कार साल्वी

2004 - एमएस धोनी

2005 - सुरेश रैना

2006 - वसीम जाफर

2010 - शिखर धवन

2026 - यश ठाकुर*