वेस्टइंडीज ने श्रीलंका से 23 सालों में पहली बार जीती टेस्ट सीरीज, पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे फिसड्डी; भारत कहां

WTC 2025-27 Updated Points Table: वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच दूसरा मैच ड्रॉ रहा। इस सीरीज के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में अंतिम पायदान पर है, जबकि भारत पांचवें स्थान पर मौजूद हैं।

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों ही टीमों ने एटिंगुआ में खेले गए मुकाबले में रनों का अंबार लगाया। हालांकि मैच का रिजल्ट नहीं निकल सका। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती। यह 23 सालों में श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज की पहली टेस्ट सीरीज जीत है। मैच ड्रॉ होने के बाद भी दोनों टीमों को अंक मिले हैं। हालांकि 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों के पायदान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर बरकरार है, जबकि दक्षिण अफ्रीका तीन जीत के साथ दूसरे पायदान पर है। भारतीय टीम इस समय तालिका में पांचवें स्थान पर मौजूद है।

श्रीलंका छठे स्थान पर श्रीलंका की टीम ने दूसरे टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में 251/9 पर घोषित की और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 302 रनों का लक्ष्य रखा। मैच के आखिरी दो सेशन में बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 40 ओवर में बिना विकेट गंवाए 109 रन बनाए। सीरीज खत्म होने के बाद वेस्टइंडीज को 16 अंक मिले, क्योंकि टीम ने एक मुकाबला जीता था, जबकि दूसरा ड्रॉ रहा। वहीं श्रीलंका की टीम को सिर्फ 4 अंक मिले हैं। वेस्टइंडीज ने 10 मैच खेलते हुए सिर्फ एक में जीत हासिल की है, जबकि सात मुकाबले गंवाए हैं। उसके खाते में अब 16.67 अंक हो गए हैं। वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान से आगे निकल आई है। पाकिस्तान ने जारी चक्र में 4 मैच खेले हैं और एक में जीत हासिल की। टीम ने तीन मुकाबले गंवाए हैं और 8.33 अंक के साथ अंतिम पायदान पर है। श्रीलंका की टीम छठे स्थान पर है।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारत का स्थान डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में भारतीय टीम पांचवें स्थान पर बरकार है। भारत ने 9 मैच खेले हैं और 4 में जीत हासिल की है, जबकि 4 गंवाए हैं। जबकि चार गंवाए हैं और एक मैच ड्रॉ रहा है। भारत के 48.15 अंक हैं। जबकि श्रीलंका एक स्थान पीछे छठे स्थान पर है। आने वाली सीरीज दोनों टीमों के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में आगे चल रही टीमों से अंतर कम करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। इंग्लैंड डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में अभी भी सातवें स्थान पर है। उन्होंने अब तक खेले गए 13 मैचों में चार जीत हासिल की हैं और 8 मैच गंवाए हैं। न्यूजीलैंड अपने 6 मैचों में 4 जीत के साथ 72.22 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक मुकाबला गंवयाा है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है, जिसने अपने आठ मैचों में से सात जीते हैं। सबांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के बाद पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। बांग्लादेश के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में 58.33 प्रतिशत हैं। टीम ने चार मैच खेले हैं और दो जीते हैं।

भारत 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए श्रीलंका का दौरा करने वाला है, दोनों मैच मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा होंगे। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। यह सीरीज 2017 में 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद श्रीलंका में भारत का पहला टेस्ट असाइनमेंट है।