WTC Points Table 2025-27 Update: न्यूजीलैंड की जीत से बड़ा फेरबदल, SA टॉप-2 से बाहर; जानें किस नंबर पर भारत?

संक्षेप: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे टेस्ट में 323 रनों से हराकर तीन मैच की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। इस जीत का फायदा उन्हें WTC पॉइंट्स टेबल में भी हुआ है। न्यूजीलैंड अब ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉप-2 में है।

टॉम लैथम की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सोमवार, 22 दिसंबर को वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी टेस्ट में 323 रनों से धूल चटाई। इसी के साथ कीवी टीम ने 3 मैच की इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ था, वहीं दूसरे में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज पर इस जीत का जबरदस्त फायदा WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ है। कीवी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉप-2 में अपनी जगह बना ली है, वहीं गत चैंपियन साउथ अफ्रीका अब टॉप-2 से बाहर हो गया है। बता दें, न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ WTC 2023 का फाइनल खेला था, जहां कीवी टीम चैंपियन बनी थी। उनकी नजरें एक बार फिर फाइनल खेलने पर टिकी है।

मौजूदा WTC पॉइंट्स टेबल की बात करें तो, ऑस्ट्रेलिया इस समय सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पैट कमिंस की अगुवाई वाली इस टीम ने WTC में 6 मैच खेले हैं और सभी जीते हैं। शत प्रतिशत WTC पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर बना हुआ है।

वहीं न्यूजीलैंड अब 77.78 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड ने अभी तक तीन ही मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें दो में जीत मिली और एक ड्रॉ रहा। उनके खाते में कुल 28 अंक है।

वहीं भारत को 2-0 से टेस्ट सीरीज हराने वाली साउथ अफ्रीका की टीम टॉप-2 से बाहर हो गई है। उनके खाते में 75 प्रतिशत अंक है।

टीम इंडिया की बात करें तो, साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद शुभमन गिल की टीम का बुरा हाल है। भारतीय टीम WTC पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले 9 में से 4 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं, एक मुकाबला ड्रॉ रहा था।

वहीं वेस्टइंडीज इस हार के बाद सबसे कम 4.17 प्रतिशत WTC पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है।

WTC Points Table लेटेस्ट अपडेट

टीम मैच खेले जीते हारे ड्रॉ अंक जीत प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया 6 6 0 0 72 100 न्यूजीलैंड 3 2 0 1 28 77.78 साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 36 75.00 श्रीलंका 2 1 0 1 16 66.67 पाकिस्तान 2 1 1 0 12 50 भारत 9 4 4 1 52 48.15 इंग्लैंड 8 2 5 1 26 27.08 बांग्लादेश 2 0 1 1 4 16.67 वेस्टइंडीज 8 0 7 1 4 4.17

कैसा रहा NZ vs WI मैच? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 575 रनों पर घोषित कर दी। डेवोन कॉनवे (227) ने इस दौरान दोहरा शतक जड़ा, वहीं कप्तान टॉम लैथम (127) ने शतकीय पारी खेली। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में शानदार लड़ाई लड़ी। कावेम हॉज ने शतक जड़ 123 रनों की नाबाद पारी खेली। वेस्टइंडीज पहली पारी में 420 रन बना पाया। 155 रनों की बढ़त के साथ न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी फिर 2 विकेट के नुकसान पर 306 रन पर घोषित कर दी। टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने फिर शतक जड़े। कॉनवे न्यूजीलैंड के लिए एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने। वहीं कॉनवे और लैथम की जोड़ी एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाली टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की पहली सलामी जोड़ी बनी।