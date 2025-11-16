WTC Points Table: भारत पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर साउथ अफ्रीका को बंपर फायदा, भारत को नुकसान

WTC Updated Points Table- टेंबा बवुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत पर कोलकाता टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका को इस जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC Points Table में बंपर फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीक दो पायदान की छलांग लगाकर सीधा टॉप-2 में पहुंच गया है। वहीं शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को इस हार के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नुकसान झेलना पड़ा है। भारत तीसरे से चौथे पायदान पर खिसक गया है, वहीं श्रीलंका अब तीसरे नंबर पर है। बता दें, साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 124 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया चेज नहीं कर पाई और 93 रनों पर ढेर हो गई। शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से बैटिंग करने नहीं आए।