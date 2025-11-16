Cricket Logo
WTC Points Table: भारत पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर साउथ अफ्रीका को बंपर फायदा, भारत को नुकसान

संक्षेप: WTC Updated Points Table- साउथ अफ्रीका ने भारत पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कोलकाता टेस्ट 30 रनों से अपने नाम किया। इस जीत का फायदा उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भी हुआ है। 

Sun, 16 Nov 2025 02:31 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WTC Updated Points Table- टेंबा बवुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत पर कोलकाता टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका को इस जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC Points Table में बंपर फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीक दो पायदान की छलांग लगाकर सीधा टॉप-2 में पहुंच गया है। वहीं शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को इस हार के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नुकसान झेलना पड़ा है। भारत तीसरे से चौथे पायदान पर खिसक गया है, वहीं श्रीलंका अब तीसरे नंबर पर है। बता दें, साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 124 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया चेज नहीं कर पाई और 93 रनों पर ढेर हो गई। शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से बैटिंग करने नहीं आए।

IND vs SA पहले टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका की टीम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे पायदान पर थी, मगर भारत पर जीत दर्ज कर उनके खाते में अब 66.67 प्रतिशत अंक हो गए है और टेंबा बवुमा की टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं भारत के खाते में अब 54.17 प्रतिशत ही अंक रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों के साथ पहले पायदान पर बना हुआ है।

पोजिशनटीममैचजीतहारड्रॉअंकजीत प्रतिशत
1ऑस्ट्रेलिया330036100
2साउथ अफ्रीका32102466.67
3श्रीलंका21011666.67
4भारत84315254.17
5पाकिस्तान21101250
6इंग्लैंड52212643.33
7बांग्लादेश2011416.67
8वेस्टइंडीज505000
9न्यूजीलैंड------------

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
