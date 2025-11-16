WTC Points Table: भारत पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर साउथ अफ्रीका को बंपर फायदा, भारत को नुकसान
संक्षेप: WTC Updated Points Table- साउथ अफ्रीका ने भारत पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कोलकाता टेस्ट 30 रनों से अपने नाम किया। इस जीत का फायदा उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भी हुआ है।
WTC Updated Points Table- टेंबा बवुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत पर कोलकाता टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका को इस जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC Points Table में बंपर फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीक दो पायदान की छलांग लगाकर सीधा टॉप-2 में पहुंच गया है। वहीं शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को इस हार के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नुकसान झेलना पड़ा है। भारत तीसरे से चौथे पायदान पर खिसक गया है, वहीं श्रीलंका अब तीसरे नंबर पर है। बता दें, साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 124 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया चेज नहीं कर पाई और 93 रनों पर ढेर हो गई। शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से बैटिंग करने नहीं आए।
IND vs SA पहले टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका की टीम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे पायदान पर थी, मगर भारत पर जीत दर्ज कर उनके खाते में अब 66.67 प्रतिशत अंक हो गए है और टेंबा बवुमा की टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं भारत के खाते में अब 54.17 प्रतिशत ही अंक रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों के साथ पहले पायदान पर बना हुआ है।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|0
|36
|100
|2
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|1
|0
|24
|66.67
|3
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|4
|भारत
|8
|4
|3
|1
|52
|54.17
|5
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50
|6
|इंग्लैंड
|5
|2
|2
|1
|26
|43.33
|7
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|8
|वेस्टइंडीज
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|9
|न्यूजीलैंड
|--
|--
|--
|--
|--
|--
बात मैच की करें तो,