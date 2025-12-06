WTC Points Table: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड का भी खुल गया खाता, जानिए कौन है किस नंबर पर?
WTC Points Table: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड का भी खाता खुल गया है। हालांकि, दोनों टीमों के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा है। दोनों टीमों के पास मैच जीतने का मौका था। इस समय कौन सी टीम किस नंबर पर विराजमान है? ये जान लीजिए।
WTC 2025-27 Points Table: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में न्यूजीलैंड की टीम ने भी एक मुकाबला खेल लिया है। अब इस नए साइकिल में हर एक टीम ने कम से कम एक-एक मैच खेल लिया है। डब्ल्यूटीसी के तहत आखिरी मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। इस मैच के बाद दोनों टीमों का खाता खुल गया है। हालांकि, कोई भी टीम मुकाबला नहीं जीती है, लेकिन मैच ड्रॉ हुआ है तो कुछ-कुछ अंक और कुछ-कुछ जीत प्रतिशत दोनों के खाते में गया है, जिसका फायदा उनको आगे चलकर हो सकता है।
न्यूजीलैंड की टीम ने अभी एक ही मैच खेला है, जो कि ड्रॉ रहा है, फिर भी टीम सातवें पायदान पर है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम 6 में से 5 मैच हार चुकी है और एक मैच ड्रॉ रहा है। कैरेबियाई टीम नौवें पायदान पर है। 8वें पायदान पर बांग्लादेश है, जिसने 2 में से एक मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ रहा है। इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है। इंग्लैंड ने 6 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 2 ही मैच जीते हैं, जबकि 3 मुकाबलों में हार झेली है। एक मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 36.11 है। 33.33 जीत प्रतिशत 33.33 है। सबसे आखिरी पायदान पर विराजमान वेस्टइंडीज का जीत प्रतिशत 5.56 फीसदी है। 16.67 फीसदी जीत प्रतिशत बांग्लादेश का है।
वहीं, अगर WTC 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में टॉप टीम की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अभी तक सभी 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। जीत प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया का 100 फीसदी है। अन्य किसी टीम का जीत प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं है। हालांकि, साउथ अफ्रीका ने 75 फीसदी मैच जीते हैं, जो चार में से 3 मैच जीती है और दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर 66.67 फीसदी के साथ श्रीलंका है, जबकि चौथे पायदान पर पाकिस्तान की टीम है, जो 2 में से एक मैच जीत चुकी है। भारत ने 9 में से चार मैच जीते हैं और टीम पांचवें नंबर पर है। जीत प्रतिशत भारतीय टीम का 48.15 है।
WTC Points Table Updated
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|0
|48
|100
|2
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|3
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|4
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|6
|इंग्लैंड
|6
|2
|3
|1
|26
|36.11
|7
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|0
|1
|04
|33.33
|8
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|04
|16.67
|9
|वेस्टइंडीज
|6
|0
|5
|1
|04
|5.56