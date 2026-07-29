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WTC Points Table में पाकिस्तान की हालत सबसे ज्यादा बदतर, जानिए किस पायदान पर है टीम इंडिया?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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WTC Points Table: पाकिस्तान की टीम को लगातार चौथी हार इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में मिली है। इसी के साथ पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। कौन सी टीम किस पायदान पर है? ये जान लीजिए।

World Test Championship Points Table
WTC Points Table: इंडिया और पाकिस्तान की टीम

WTC Points Table: पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 90 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसी हार के साथ पाकिस्तान की हालत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2025-27 की साइकिल में हालत बद से बदतर हो गई है। लगातार चौथा मैच पाकिस्तान की टीम इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में हारी है। पाकिस्तान इस समय 9 टीमों वाली अंकतालिका में सबसे आखिरी पायदान पर है। हालांकि, वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में आप जान लीजिए कि कौन नंबर वन है और भारतीय टीम किस पायदान पर है?

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इस चक्र में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने 8 में से 7 मैच जीते हैं और एक मैच गंवाया है। कंगारू टीम का जीत प्रतिशत 87.50 का है, जबकि मौजूदा चैंपियन साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे पायदान पर है, जो 4 में से 3 मैच जीती है। जीत प्रतिशत साउथ अफ्रीका का 75 है। तीसरे पायदान पर न्यूजीलैंड है, जिसने 6 में से 4 मैच जीते हैं। कीवी टीम का जीत प्रतिशत 72.22 है। बांग्लादेश की टीम टॉप 4 में है, जिसने 4 में से 2 मैच जीते हैं। बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 58.33 है, जो भारत से ज्यादा है।

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टीम इंडिया किस पायदान पर?

शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल के इस साइकिल में पांचवें पायदान पर विराजमान है। भारत ने 9 में से 4 मैच जीते हैं। टीम इंडिया विनिंग पर्सेंटेज 48.15 है। श्रीलंका 41.67 जीत प्रतिशत के साथ छठे पायदान पर है, जिसने 4 में से एक मैच जीता है और दो ड्रॉ खेले हैं। सातवें स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, जो 13 मैचों में से 4 मैचों में जीत दर्ज कर पाई है। इंग्लैंड की टीम का जीत प्रतिशत 24.36 है। वेस्टइंडीज ने जीत प्रतिशत में थोड़ी सी बढ़ोतरी हासिल की है, लेकिन अभी भी टीम 8वें स्थान पर ही विराजमान है। कैरेबियाई टीम का जीत प्रतिशत 22.73 है। पाकिस्तान इस अंकतालिका में 9वें स्थान पर है। पाकिस्तान ने 5 मैचों में से सिर्फ एक मैच में जीत हासिल की है। पाकिस्तान का जीत प्रतिशत महज 6.67 है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो दो टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल खत्म होने के बाद शीर्ष पर रहेंगी। उन्हें डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने का मौका मिलता है। अब तक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीसी का खिताब जीता है। 2027 में इंग्लैंड के ओवल में खिताबी मुकाबला खेला जाना है।

WTC Points Table

पोजिशनटीममैचजीतहारड्रॉपॉइंट्सजीत प्रतिशत
1ऑस्ट्रेलिया87108487.5
2साउथ अफ्रीका43103675.00
3न्यूजीलैंड64115272.22
4बांग्लादेश42112858.33
5भारत94415248.15
6श्रीलंका41121641.67
7इंग्लैंड134813824.36
8वेस्टइंडीज112703022.73
9पाकिस्तान514046.67
Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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