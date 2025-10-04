WTC Points Table Update After IND vs WI 1st Test India thumping win over West Indies failed to secure place in the top 2 WTC Points Table: वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत भी भारत को नहीं दिला पाई टॉप-2 में जगह, इस टीम का राज बरकरार, Cricket Hindi News - Hindustan
WTC Points Table Update After IND vs WI 1st Test India thumping win over West Indies failed to secure place in the top 2

WTC Points Table: वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत भी भारत को नहीं दिला पाई टॉप-2 में जगह, इस टीम का राज बरकरार

WTC Points Table- भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में पारी और 140 रनों से हराकर दो मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि इस धमाकेदार जीत के बावजूद भारत डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में अपनी जगह नहीं बना पाया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 01:51 PM
WTC Points Table: वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत भी भारत को नहीं दिला पाई टॉप-2 में जगह, इस टीम का राज बरकरार

WTC Points Table- शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में पारी और 140 रनों से हराकर दो मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस जीत से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फायदा मिला है। डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भारत का जीत का प्रतिशत तो बढ़ा है, मगर पोजिशन में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वेस्टइंडीज पर मिली यह धमाकेदार जीत भी भारत को WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में जगह नहीं दिला पाई। टीम इंडिया अभी भी तीसरे पायदान पर है। वहीं श्रीलंका दूसरे तो ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल राज बरकरार है क्योंकि कंगारू ना तो कोई मैच हारे हैं और ना ही उनका कोई मैच ड्रॉ हुआ है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट मैच से पहले भारत का जीत का प्रतिशत 46.67 का था जो अब बढ़कर 55.56 का हो गया है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम इस चक्र में अभी भी पहली जीत को तरस रही है। वेस्टइंडीज ने अभी तक 4 मैच खेले हैं और सभी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।

बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो उनके खाते 100 प्रतिशत अंक है, वहीं श्रीलंका के खाते में 66.67 प्रतिशत अंक है।

WTC पॉइंट्स टेबल अपडेट

टीममैचजीतहारड्रॉपॉइंट्स कटौतीपॉइंट्सप्रतिशत अंक
ऑस्ट्रेलिया3300036100
श्रीलंका210101666.67
भारत632104055.56
इंग्लैंड522122643.33
बांग्लादेश20110416.67
वेस्टइंडीज4040000
न्यूजीलैंड0000000
पाकिस्तान0000000
साउथ अफ्रीका0000000

कैसा रहा IND vs WI मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को भारत ने दो सेशन के अंदर मात्र 162 पर ढेर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने इस दौरान 4 तो जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाई। इसके बाद बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बोर्ड पर लगाकर पारी घोषित कर दी और 286 रनों की बढ़त हासिल की। भारत के लिए केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक जड़े। जडेजा अंत तक नाबाद रहे, वहीं कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारत ने पारी घोषित कर दी थी जिससे उनकी मंशा साफ हो गई थी कि वह मैच को चौथे दिन तक नहीं ले जाना चाहते। गेंदबाजों ने ऐसा करके भी दिखाया। एक बार फिर वेस्टइंडीज को भारत ने दो सेशन के अंदर 146 रनों पर समेट मैच को पारी और 140 रनों से अपने नाम किया।

