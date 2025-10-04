वेस्टइंडीज को कुचलने के बाद भी भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में नहीं मिलेगा कोई फायदा! जानें क्यों

WTC Points Table- वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत दर्ज करने के बावजूद भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में कोई फायदा नहीं होगा, फिलहाल टीम इंडिया तीसरे पायदान पर है। भारत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका है।

WTC Points Table- भारत बनाम वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया इस मैच में ड्राइविंग सीट पर है और उम्मीद है कि यह टेस्ट मैच तीसरे दिन भी समाप्त हो सकता है। वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 रनों पर ढेर करने के बाद भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। इस दौरान केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक जड़े। टीम इंडिया के पास 286 रनों की बढ़त है। भारत अगर वेस्टइंडीज को पारी के अंतर से भी रौंदता है तो उन्हें इस जीत का फायदा WTC पॉइंट्स टेबल में नहीं मिलेगा। भारत फिलहाल तीसरे नंबर पर है और इस जीत के बाद भी तीसरे नंबर पर रहेगा।

WI पर जीत का क्यों भारत को नहीं मिलेगा WTC पॉइंट्स टेबल में फायदा? शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया फिलहाल 46.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। भारत के ऊपर टॉप-2 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका हैं जिनके खाते में क्रमश: 100 और 66.67 प्रतिशत अंक है। भारत की वेस्टइंडीज पर जीत के बाद उनके विनिंग पर्सेंटेज में तो बढ़ोतरी होगी, मगर पोजिशन वही रहेगी। टीम इंडिया अगर वेस्टइंडीज पर जीत दर्ज करती है तो उनका जीत का प्रतिशत 46.67 प्रतिशत से बढ़कर 55.56 हो जाएगा, मगर फिर भी वह श्रीलंका को नहीं पछाड़ पाएगी और भारत नंबर-3 पर ही रहेगी।