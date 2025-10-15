Cricket Logo
PAK vs SA मैच रिजल्ट का WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर? भारत को नुकसान, टॉप-2 में होगा फेरबदल

संक्षेप: पाकिस्तान vs साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का आज रिजल्ट आ सकता है। इस मैच का WTC पॉइंट्स टेबल पर असर देखने को मिलेगा। जीतने वाली टीम टॉप-2 में अपनी जगह बनाएगी, जिससे भारत को नुकसान होगा।

Wed, 15 Oct 2025 09:57 AM
पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन के अंत तक दोनों टीमें मैच में बनी हुई है। उम्मीद है कि चौथे दिन मैच का रिजल्ट सामने आएगा। साउथ अफ्रीका जीत से 226 रन तो पाकिस्तान 8 विकेट दूर है। PAK vs SA के इस मैच के रिजल्ट का असर WTC पॉइंट्स टेबल पर भी देखने को मिलेगा। इस मैच में जीत चाहे किसी भी टीम की हो, उससे भारत को नुकसान होना तय है, वहीं टॉप-2 में भी फेरबदल होगा। आईए समझते हैं कैसे-

पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका टॉप-2 में बनाएगा जगह

पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में जीत दर्ज करने वाली टीम WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में सीधा अपनी जगह बनाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में यह दोनों टीमों का पहला-पहला मैच है, ऐसे में इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम के खाते में 100 प्रतिशत अंक होंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी ऐसी टीम होगी जिनके खाते में 100 प्रतिशत अंक होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक WTC में खेले तीनों मैच जीते हैं और टीम पहले पायदान पर बनी हुई है।

भारत समेत इन टीम को होगा नुकसान

PAK vs SA मैच के रिजल्ट से WTC पॉइंट्स टेबल में भारत समेत श्रीलंका को नुकसान होगा। दरअसल, इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम 100 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप-2 में अपनी जगह बनाएगी। जिससे 66.67 प्रतिशत अंकों वाली श्रीलंका तीसरे तो 61.90 वाली भारतीय टीम चौथे नंबर पर खिसक जाएगी। इंग्लैंड 43.33 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें और बांग्लादेश 16.67 प्रतिशत अंकों के साथ छठे नंबर पर पहुंच जाएगा।

कैसा रहा अभी तक PAK vs SA मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी मेजबान पाकिस्तान की टीम इमाम उल हक और सलमान आगा के 93-93 रनों के दम पर 378 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 269 रन बनाए। दूसरी पारी में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 167 के स्कोर पर ही सिमट गई। 277 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका 51 के स्कोर पर 2 विकेट खो चुका है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
