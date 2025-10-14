भारत की वेस्टइंडीज पर दूसरे टेस्ट में जीत से WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर, क्या टॉप-2 में मिलेगी जगह?
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी है। इस जीत के साथ भारत मेहमानों को 2 मैच की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ करेगा। भारत का इस जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में जीत का प्रतिशत तो बढ़ेगा, मगर पोजिशन में कोई सुधार नहीं होगा।
इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भी शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी है। मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 58 रनों की दरकार है और उनके हाथ में 9 विकेट है। ऐसे में टीम इंडिया की जीत निश्चित नजर आ रही है। ऐसे में हर कोई यह जानने को बेताब है कि भारत अगर यह मैच जीता तो इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर टॉप-2 में अपनी जगह बना पाएगा। वेस्टइंडीज पर जीत के बाद भारत को कितने पॉइंट्स का फायदा होगा और पॉइंट्स पर्सेंटेज में कितना इजाफा होगा। तो आईए बिना किसी देरी के इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं-
भारत को टॉप-2 में नहीं मिलेगी जगह
वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में हराने के बावजूद भारत को WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में जगह नहीं मिलेगी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम इस समय टॉप-2 में है और भारत तीसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों के साथ पहले तो श्रीलंका 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। भारत के खाते में फिलहाल 55.56 प्रतिशत अंक ही है।
वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में रौंदने के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया के खाते में 61.90 प्रतिशत अंक हो जाएंगे, मगर वह फिर भी श्रीलंका को नहीं पछाड़ पाएगा।
भारत को वेस्टइंडीज के बाद अगली टेस्ट सीरीज घर पर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, उसमें टीम इंडिया के पास टॉप-2 में जगह बनाने का मौका होगा।
दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज ने दिखाया दमखम
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों के दम पर 518 रन बनाए और अपनी पारी घोषित कर दी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रनों पर ही सिमट गया था। वेस्टइंडीज की इस सीरीज में लचर बल्लेबाजी देख भारत ने उन्हें फॉलोऑन दिया। फॉलोऑन से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को ठेस पहुंची और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 390 रन बनाकर भारत पर लीड हासिल कर ली। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह मात्र चौथा मौका है जब टीम इंडिया को फॉलोऑन देकर बैटिंग करनी पड़ रही है। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 121 रनों का टारगेट रखा है, जिसमें से टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना चुकी है।