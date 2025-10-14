Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WTC Points Table India vs West Indies 2nd Test Impact Will Shubman Gill team be able to make it to the top 2

भारत की वेस्टइंडीज पर दूसरे टेस्ट में जीत से WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर, क्या टॉप-2 में मिलेगी जगह?

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी है। इस जीत के साथ भारत मेहमानों को 2 मैच की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ करेगा। भारत का इस जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में जीत का प्रतिशत तो बढ़ेगा, मगर पोजिशन में कोई सुधार नहीं होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 06:17 AM
share Share
Follow Us on
भारत की वेस्टइंडीज पर दूसरे टेस्ट में जीत से WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर, क्या टॉप-2 में मिलेगी जगह?

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भी शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी है। मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 58 रनों की दरकार है और उनके हाथ में 9 विकेट है। ऐसे में टीम इंडिया की जीत निश्चित नजर आ रही है। ऐसे में हर कोई यह जानने को बेताब है कि भारत अगर यह मैच जीता तो इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर टॉप-2 में अपनी जगह बना पाएगा। वेस्टइंडीज पर जीत के बाद भारत को कितने पॉइंट्स का फायदा होगा और पॉइंट्स पर्सेंटेज में कितना इजाफा होगा। तो आईए बिना किसी देरी के इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं-

ये भी पढ़ें:SA की जीत से भारत को लगा तगड़ा झटका, टॉप-4 से बाहर होने का मंडराया खतरा

भारत को टॉप-2 में नहीं मिलेगी जगह

वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में हराने के बावजूद भारत को WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में जगह नहीं मिलेगी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम इस समय टॉप-2 में है और भारत तीसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों के साथ पहले तो श्रीलंका 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। भारत के खाते में फिलहाल 55.56 प्रतिशत अंक ही है।

वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में रौंदने के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया के खाते में 61.90 प्रतिशत अंक हो जाएंगे, मगर वह फिर भी श्रीलंका को नहीं पछाड़ पाएगा।

ये भी पढ़ें:वॉशिंगटन ने बताया कुलदीप के ‘अट्ठे का सीक्रेट’, इस चीज से नहीं हुई कोई हैरानी

भारत को वेस्टइंडीज के बाद अगली टेस्ट सीरीज घर पर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, उसमें टीम इंडिया के पास टॉप-2 में जगह बनाने का मौका होगा।

दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज ने दिखाया दमखम

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों के दम पर 518 रन बनाए और अपनी पारी घोषित कर दी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रनों पर ही सिमट गया था। वेस्टइंडीज की इस सीरीज में लचर बल्लेबाजी देख भारत ने उन्हें फॉलोऑन दिया। फॉलोऑन से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को ठेस पहुंची और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 390 रन बनाकर भारत पर लीड हासिल कर ली। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह मात्र चौथा मौका है जब टीम इंडिया को फॉलोऑन देकर बैटिंग करनी पड़ रही है। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 121 रनों का टारगेट रखा है, जिसमें से टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना चुकी है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs West Indies WTC Points Table
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |