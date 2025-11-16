Cricket Logo
IND vs SA पहले टेस्ट के रिजल्ट से WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर? पाकिस्तान को फायदा, क्या भारत टॉप-2 में पहुंचेगा

संक्षेप: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। IND vs SA टेस्ट मैच का रिजल्ट आज यानी मैच के तीसरे ही दिन निकल सकता है। इस मैच में भारत के जीतने के चांस अधिक है, ऐसे में WTC पॉइंट्स टेबल में फेरबदल देखने को मिल सकता है।

Sun, 16 Nov 2025 06:57 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। अभी तक हुए दो दिन के खेल के बाद टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पहले दिन भारत ने साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 159 के स्कोर पर ढेर किया, इसके बाद टीम इंडिया ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना चुका है, उनके पास अब 63 रनों की बढ़त है। भारत की नजरें तीसरे दिन के पहले सेशन में जल्द से जल्द साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी को समेटकर मैच अपने नाम करने पर होगी। आईए एक नजर डालते हैं IND vs SA मैच रिजल्ड से WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा-

WTC पॉइंट्स टेबल में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया फिलहाल 61.90 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। भारत ने अभी तक खेले 7 में से 4 टेस्ट जीते हैं, 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और एक ड्रॉ रहा है। वहीं साउथ अफ्रीका 2 में से 1 मैच जीतकर 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे नंबर पर है।

भारत अगर कोलकाता टेस्ट जीता तो WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर?

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अगर कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने में कामयाब रहती है तो भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में फायदा मिलेगा। भारत के खाते में अभी 61.90 प्रतिशत अंक है, जो साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद बढ़कर श्रीलंका के बराबर 66.67 हो जाएंगे। भारत ने इस WTC चक्र में श्रीलंका से अधिक मैच जीते हैं, इस स्थिति में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉप-2 में जगह मिल सकती है।

वहीं भारत की जीत से पाकिस्तान को भी बैठे-बिठाए फायदा मिलेगा। पाकिस्तान 2 में से एक टेस्ट मैच जीतकर 50 प्रतिशत अंकों के साथ 5वें पायदान पर है। अगर साउथ अफ्रीका यह टेस्ट हारता है तो उनके प्रतिशत अंक घटकर 33.33 रह जाएंगे। इस स्थिति में पाकिस्तान को फायदा होगा और टीम पांचवें से चौथे नंबर पर आ जाएगी।

साउथ अफ्रीका अगर कोलकाता टेस्ट जीता तो WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर?

वहीं साउथ अफ्रीका उलटफेर कर भारत को पहले टेस्ट में हराने में कामयाब रहता है तो वह भी टॉप-2 में जगह बना सकता है। साउथ अफ्रीका के खाते में फिलहाल 50 प्रतिशत अंक है, अगर वह भारत को कोलकाता टेस्ट में हराता है तो उनके प्रतिशत अंक बढ़कर श्रीलंका के बराबर 66.67 हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका से ज्यादा मैच जीते होंगे, इस स्थिति में उन्हें टॉप-2 में जगह मिल सकती है।

वहीं हार के बाद भारत को नुकसान होगा, टीम इंडिया के खाते में 54.17 प्रतिशत अंक ही रह जाएंगे और वह तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक जाएगा।

