WTC Points Table की सरताज बनी हुई है ऑस्ट्रेलियाई टीम, इंग्लैंड को लगा तगड़ा फटका
WTC Points Table: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर वन बनी हुई है, जिसका जीत प्रतिशत 100 है, क्योंकि टीम पांच में से पांच मुकाबले जीत चुकी है। इंग्लैंड को घाटा हुआ है।
WTC Points Table: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में रविवार 7 दिसंबर को थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला। पिंक बॉल टेस्ट मैच में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार मिली। इस हार का खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा है, जिसको डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में एक पायदान नीचे खिसकना पड़ा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर वन बनी हुई है, जिसका जीत प्रतिशत 100 है, क्योंकि टीम ने अभी तक अपने सभी 5 मैचों में जीत दर्ज की है। कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया 100 फीसदी अंकों के साथ नंबर वन है, जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, जिसका जीत प्रतिशत 75 है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, जिसका जीत प्रतिशत 66.67 है। पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में है, लेकिन सिर्फ दो ही मैच अब तक खेले हैं। पाकिस्तान का जीत प्रतिशत 50 है। वहीं, टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है। टीम इंडिया काफी समय से टॉप 5 में है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ टॉप की दो टीमों को ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का मौका मिलता है।
अभी तक इंग्लैंड की टीम छठे नंबर पर थी, जिसे अब एक पायदान नीचे खिसकना पड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम को बैठे बिठाए फायदा मिल गया है। न्यूजीलैंड की टीम सातवें से छठे स्थान पर पहुंच गई है, जिसका जीत प्रतिशत 33.33 है, जबकि इंग्लैंड का जीत प्रतिशत घटकर 30.95 हो गया है। इंग्लैंड की टीम सातवें स्थान पर है। बांग्लादेश 16.67 जीत प्रतिशत के साथ आठवें नंबर पर विराजमान है और सबसे आखिरी पायदान पर वेस्टइंडीज की टीम है, जिसका जीत प्रतिशत इस डब्ल्यूटीसी में 5.56 फीसदी है।
WTC Points Table Updated
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|5
|5
|0
|0
|60
|100
|2
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|3
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|4
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|6
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|0
|1
|04
|33.33
|7
|इंग्लैंड
|7
|2
|4
|1
|26
|30.95
|8
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|04
|16.67
|9
|वेस्टइंडीज
|6
|0
|5
|1
|04
|5.56
डब्ल्यूटीसी का ये चौथा साइकिल चल रहा है। अभी तक तीन बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है। 2021 में खिताब न्यूजीलैंड ने जीता था, जिसमें भारत को हार मिली थी। 2023 में ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी। उस बार भी भारत ही फाइनल में हारा था। 2025 में ऑस्ट्रेलिया को खिताबी मैच में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। अब 2027 में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।