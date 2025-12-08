Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WTC Points Table 2027 updated Australia at top in World Test Championship England slips India at 5th
WTC Points Table की सरताज बनी हुई है ऑस्ट्रेलियाई टीम, इंग्लैंड को लगा तगड़ा फटका

WTC Points Table की सरताज बनी हुई है ऑस्ट्रेलियाई टीम, इंग्लैंड को लगा तगड़ा फटका

संक्षेप:

WTC Points Table: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर वन बनी हुई है, जिसका जीत प्रतिशत 100 है, क्योंकि टीम पांच में से पांच मुकाबले जीत चुकी है। इंग्लैंड को घाटा हुआ है।

Dec 08, 2025 07:00 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

WTC Points Table: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में रविवार 7 दिसंबर को थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला। पिंक बॉल टेस्ट मैच में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार मिली। इस हार का खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा है, जिसको डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में एक पायदान नीचे खिसकना पड़ा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर वन बनी हुई है, जिसका जीत प्रतिशत 100 है, क्योंकि टीम ने अभी तक अपने सभी 5 मैचों में जीत दर्ज की है। कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया 100 फीसदी अंकों के साथ नंबर वन है, जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, जिसका जीत प्रतिशत 75 है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, जिसका जीत प्रतिशत 66.67 है। पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में है, लेकिन सिर्फ दो ही मैच अब तक खेले हैं। पाकिस्तान का जीत प्रतिशत 50 है। वहीं, टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है। टीम इंडिया काफी समय से टॉप 5 में है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ टॉप की दो टीमों को ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का मौका मिलता है।

अभी तक इंग्लैंड की टीम छठे नंबर पर थी, जिसे अब एक पायदान नीचे खिसकना पड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम को बैठे बिठाए फायदा मिल गया है। न्यूजीलैंड की टीम सातवें से छठे स्थान पर पहुंच गई है, जिसका जीत प्रतिशत 33.33 है, जबकि इंग्लैंड का जीत प्रतिशत घटकर 30.95 हो गया है। इंग्लैंड की टीम सातवें स्थान पर है। बांग्लादेश 16.67 जीत प्रतिशत के साथ आठवें नंबर पर विराजमान है और सबसे आखिरी पायदान पर वेस्टइंडीज की टीम है, जिसका जीत प्रतिशत इस डब्ल्यूटीसी में 5.56 फीसदी है।

WTC Points Table Updated

पोजिशनटीममैच खेलेजीतेहारेड्रॉअंकजीत प्रतिशत
1ऑस्ट्रेलिया550060100
2साउथ अफ्रीका43103675
3श्रीलंका21011666.67
4पाकिस्तान21101250
5भारत94415248.15
6न्यूजीलैंड10010433.33
7इंग्लैंड72412630.95
8बांग्लादेश20110416.67
9वेस्टइंडीज6051045.56

डब्ल्यूटीसी का ये चौथा साइकिल चल रहा है। अभी तक तीन बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है। 2021 में खिताब न्यूजीलैंड ने जीता था, जिसमें भारत को हार मिली थी। 2023 में ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी। उस बार भी भारत ही फाइनल में हारा था। 2025 में ऑस्ट्रेलिया को खिताबी मैच में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। अब 2027 में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
WTC Final WTC Points Table World Test Championship
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |