WTC Points Table: साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया तो इंग्लैंड की आई मौज, टीम इंडिया किस स्थान पर?
Updated WTC Points Table: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच तीन दिन में समाप्त हो गया। जानिए, बांग्लादेश की हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका का हाल कैसा है?
साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। साउथ अफ्रीका ने बुधवार को संचुरियन में दूसरे टेस्ट में पारी और 219 रनों से विजयी परचम फहराया। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा थी। संचुरियन टेस्ट में हार मिलने से बांग्लादेश को डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में एक स्थान का नुकसान हुआ है जबकि इंग्लैंड की मौज आ गई। बांग्लादेश टीम छठे स्थान पर खिसक गई है। बांग्लादेश ने डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र में अब तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से तीन जीते और पांच गंवाए। दो ड्रॉ रहे। उसके खाते में 36.67 प्रतिशत अंक हैं। दूसरे टेस्ट से पहले बांग्लादेश के 40.74 अंक थे। इंग्लैंड की टीम (38.54) एक पायदान चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंच गई है। इंग्लैंड ने 16 टेस्ट में से 7 जीते और 8 में हार में हार झेली। एक मैच ड्ऱॉ रहा।
टीम इंडिया किस स्थान पर?
डब्ल्यूटीसी के पिछले चक्र की विजेता साउथ अफ्रीकी टीम की तालिका में बादशाहत बरकरार है। साउथ अफ्रीका का अंक 75.00 से बढ़कर 77.78 हो गए हैं। उसने 9 टेस्ट मैचों से 7 जीते हैं और दो एक गंवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया (69.23) दूसरे नंबर पर है। उसने 13 टेस्ट में से 9 अपने नाम किए हैं और चार में शिकस्त का सामना किया। न्यूजीलैंड (66.67) तीसरे स्थान पर है, जिसने सात में से चार मैच जीते हैं और एक में हार का मुंह देखा। दो मैच ड्रॉ रहा। न्यूजीलैंड और भारत के बीच इन दिनों दो मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। दोनों टीमों के बीच वेलिंगटन में आयोजित पहला टेस्ट रहा। टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी तालिका में चौथे स्थान पर है। उसके खाते में 50.00 प्रतिशत अंक हैं। भारत ने अब तक 12 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से पांच जीते और चार में हार झेली। तीन मैच ड्रॉ रहे।
अपडेटेड WTC पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|पॉइंट्स
|प्रतिशत अंक
|1
|साउथ अफ्रीका
|9
|7
|2
|0
|84
|77.78%
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|9
|4
|0
|108
|69.23%
|3
|न्यूजीलैंड
|7
|4
|1
|2
|56
|66.67%
|4
|भारत
|12
|5
|4
|3
|72
|50.00%
|5
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|1
|74
|38.54%
|6
|बांग्लादेश
|10
|3
|5
|2
|44
|36.67%
|7
|वेस्टइंडीज
|14
|3
|8
|3
|46
|27.38%
|8
|श्रीलंका
|8
|1
|3
|4
|13
|13.54%
|9
|पाकिस्तान
|11
|3
|7
|1
|16
|12.12%
SA ने संचुरियन में बनाया विशाल स्कोर
साउथ अफ्रीकी टीम दूसरे टेस्ट मैच में कभी भी दबाव में नहीं दिखी। पहला दिन बारिश से प्रभावित लेकिन मेजबान टीम के गेंदबाजों ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और बांग्लादेश की पहली पारी को महज 91 रनों पर समेट दिया। इसके बाद दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मार्केस एकरमैन ने शानदार 150 रन बनाए और वियान मुल्डर ने अपने टेस्ट करियर का पांचवां शतक जड़ा। साउथ अफ्रीका ने 494/7 का विशाल स्कोर बनाया और 403 रनों की दमदार बढ़त हासिल की बुधवार को तीसरे दिन की शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका ने अपनी पारी घोषित कर दी। मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत सकारात्मक अंदाज में की और ओपनर्स ने 58 रनों की साझेदारी निभाई। जैसे ही यह साझेदारी टूटी, बांग्लादेश के नियमित अंतराल पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और दूसरी पारी में 184 रन पर सिमट गई। प्लेयर ऑफ द मैच मुल्डर ने 11 ओवर में 31 रन देकर सात विकेट झटके। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदोय ने सर्वाधिक 41 रन बनाये। साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों में यह 16वीं जीत है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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