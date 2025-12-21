Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WTC Points Table 2025 27 Updated after AUS vs eng 3rd Test England is worse than India Australia dominance continues
WTC Points Table में इंग्लैंड का भारत से ज्यादा बुरा हाल, ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार

WTC Points Table में इंग्लैंड का भारत से ज्यादा बुरा हाल, ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का लगातार तीसरा टेस्ट जीतकर ना सिर्फ 5 मैच की इस सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की, बल्कि WTC पॉइंट्स टेबल में भी अपनी बादशाहत बरकरार रखी।

Dec 21, 2025 10:26 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को तीसरे एशेज टेस्ट में 82 रनों से धूल चटाकर, 5 मैच की इस सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC पॉइंट्स टेबल में बादशाहत बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक मौजूदा डब्ल्यूटीसी में 6 मैच खेले हैं और स भी मुकाबले अपने नाम कर टीम 100 प्रतिशत अंकों के साथ पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं हार की हैट्रिक लगाने वाली इंग्लैंड की टीम की हालत भारत से भी खराब है। इंग्लैंड का जीत का प्रतिशत घटकर अब 30 से भी कम का रह गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:IND vs PAK U19 एशिया कप फाइनल आज, जानें कितने बजे शुरू होगा मैच?

AUS vs ENG तीसरे टेस्ट के बाद अगर WTC पॉइंट्स टेबल के ताजा अपडेट पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर गत चैंपियन साउथ अफ्रीका है। भारत में 2-0 से सीरीज जीतने के बाद साउथ अफ्रीक के खाते में 75 प्रतिशत अंक है।

वहीं टॉप-5 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अलावा न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान है।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया टॉप-5 से बाहर हो गई है। साउथ अफ्रीका से सूपड़ा साफ करने के बाद टीम इंडिया का बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:गिल को ड्रॉप करने का फैसला इस दिन ही हो गया था, गंभीर-सूर्या किसी को नहीं थी खबर

भारत से ज्यादा बुरा हाल WTC पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड का हो गया है। इंग्लैंड ने अभी तक खेले 8 में से 2 ही टेस्ट जीते हैं, वहीं 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भारत से 5 मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐशेज सीरीज में 0-3 से पिछड़ रहे हैं।

WTC पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट-

टीममैच खेलेजीतेहारेड्रॉअंकजीत प्रतिशत
ऑस्ट्रेलिया660072100
साउथ अफ्रीका43103675
न्यूजीलैंड21011666.67
श्रीलंका21011666.67
पाकिस्तान21101250
भारत94415248.15
इंग्लैंड82512627.08
बांग्लादेश2011416.67
वेस्टइंडीज706144.76

AUS vs ENG Highlights तीसरा टेस्ट

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐलेक्स कैरी के शतक के दम पर 371 रन बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में इंग्लैंड 286 रनों पर ढेर हो गया और मेजबानों को 85 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में कैरी के साथ ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड को कूटा और करियर का 11वां शतक जड़ा। जब-जब हेड ने शतक जड़ा है ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक बार हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 349 रन बनाए और 435 रनों का टारगेट रखा। इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 352 पर ढेर हो गई।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
WTC Point Table WTC Points Table Australia vs England अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |