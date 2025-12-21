WTC Points Table में इंग्लैंड का भारत से ज्यादा बुरा हाल, ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार
ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का लगातार तीसरा टेस्ट जीतकर ना सिर्फ 5 मैच की इस सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की, बल्कि WTC पॉइंट्स टेबल में भी अपनी बादशाहत बरकरार रखी।
पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को तीसरे एशेज टेस्ट में 82 रनों से धूल चटाकर, 5 मैच की इस सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC पॉइंट्स टेबल में बादशाहत बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक मौजूदा डब्ल्यूटीसी में 6 मैच खेले हैं और स भी मुकाबले अपने नाम कर टीम 100 प्रतिशत अंकों के साथ पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं हार की हैट्रिक लगाने वाली इंग्लैंड की टीम की हालत भारत से भी खराब है। इंग्लैंड का जीत का प्रतिशत घटकर अब 30 से भी कम का रह गया है।
AUS vs ENG तीसरे टेस्ट के बाद अगर WTC पॉइंट्स टेबल के ताजा अपडेट पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर गत चैंपियन साउथ अफ्रीका है। भारत में 2-0 से सीरीज जीतने के बाद साउथ अफ्रीक के खाते में 75 प्रतिशत अंक है।
वहीं टॉप-5 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अलावा न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान है।
शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया टॉप-5 से बाहर हो गई है। साउथ अफ्रीका से सूपड़ा साफ करने के बाद टीम इंडिया का बुरा हाल है।
भारत से ज्यादा बुरा हाल WTC पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड का हो गया है। इंग्लैंड ने अभी तक खेले 8 में से 2 ही टेस्ट जीते हैं, वहीं 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भारत से 5 मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐशेज सीरीज में 0-3 से पिछड़ रहे हैं।
WTC पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट-
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|6
|6
|0
|0
|72
|100
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|न्यूजीलैंड
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|इंग्लैंड
|8
|2
|5
|1
|26
|27.08
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज
|7
|0
|6
|1
|4
|4.76
AUS vs ENG Highlights तीसरा टेस्ट
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐलेक्स कैरी के शतक के दम पर 371 रन बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में इंग्लैंड 286 रनों पर ढेर हो गया और मेजबानों को 85 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में कैरी के साथ ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड को कूटा और करियर का 11वां शतक जड़ा। जब-जब हेड ने शतक जड़ा है ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक बार हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 349 रन बनाए और 435 रनों का टारगेट रखा। इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 352 पर ढेर हो गई।