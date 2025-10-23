WTC Points Table: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को चटाई धूल, भारत को यूं हुआ फायदा

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीता है। उसकी इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पॉइंट्स टेबल में काफी बदलाव हुए हैं। भारत को फायदा हुआ है और पाकिस्तान दूसरे नंबर से सीधे चौथे नंबर पर लुढ़क गया है।

WTC 2027 Points Table: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट को चौथे दिन ही 8 विकेट से जीत लिया। जीत के लिए उसे चौथी पारी में 73 रनों का लक्ष्य मिला था जिसे उसने महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लिए। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीता है। उसकी इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पॉइंट्स टेबल में काफी बदलाव हुए हैं। भारत को फायदा हुआ है और पाकिस्तान दूसरे नंबर से सीधे चौथे नंबर पर लुढ़क गया है।

दूसरे टेस्ट में जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर करने में कामयाब रही। उसे सीरीज के पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था।

दक्षिण अफ्रीका पांचवें नंबर पर पहुंचा, पाकिस्तान चौथे पर पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में हार की कीमत डब्लूटीसी पॉइंट्स टेबल में चुकानी पड़ी है। इससे पहले पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर थी लेकिन गुरुवार की हार के बाद वह चौथे नंबर पर लुढ़क गई है। पाकिस्तान ने मौजूदा WTC साइकल 2025-27 में 2 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से एक में जीत और 1 में हार मिली है। इस तरह 12 अंकों और 50 प्रतिशत के जीत प्रतिशत के साथ वह चौथे नंबर पर है। रावलपिंडी में जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में चढ़कर पाकिस्तान के ठीक नीचे पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। उसने मौजूदा साइकल में अभी तक 2 टेस्ट खेले हैं। इनमें एक में जीत और एक में हार मिली है। इस तरह 12 अंकों और 50 के जीत प्रतिशत के साथ वह पांचवें नंबर पर है।

ऑस्ट्रेलिया का दबदबा डब्लूटीसी पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर है। उसने अब तक खेले तीनों टेस्ट जीते हैं और उसका जीत प्रतिशत 100 है। ऑस्ट्रेलिया के पास 36 पॉइंट है।

भारत की बल्ले-बल्ले रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की हार से भारत की बल्ले-बल्ले हो गई है। अब वह फिर से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। मौजूदा डब्लूटीसी चक्र में भारत ने WTC 2025-27 में अब तक 7 टेस्ट खेले हैं। इनमें 4 में जीत, 1 में हार और एक मैच ड्रॉ रहा है। भारत के 52 अंक हैं और उसका जीत प्रतिशत 61.90 है। भारत से ज्यादा किसी के अंक नहीं हैं लेकिन रैंकिंग जीत प्रतिशत के आधार पर है।

