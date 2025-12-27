Cricket Logo
WTC Points Table 2025-27: पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को राहत; पाक से पीछे भारत

WTC Points Table 2025-27: पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को राहत; पाक से पीछे भारत

संक्षेप:

इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को पहली हार मिली है। वहीं इंग्लैंड तीसरी जीत के साथ सातवें स्थान पर बरकरार है। भारत उससे एक पायदान ऊपर है।

Dec 27, 2025 01:02 pm IST
WTC Points Table 2025-27: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में हार का सामना करना पड़ा है। शनिवार को मेलबर्न में हुए एशेज टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड की मौजूदा एशेज सीरीज में ये पहली जीत है। इससे पहले शुरुआती तीनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। इस हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है। न्यूजीलैंड की टीम ने हाल में वेस्टइंडीज को हराकर दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं इंग्लैंड की टीम ने जारी WTC चक्र में तीसरी जीत हासिल की है। इंग्लैंड की टीम पांच मैच हार चुकी है।

WTC पॉइंट्स टेबल में ताजा अपडेट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुल सात मैच खेले हैं और सिर्फ एक में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 6 मुकाबले जीते हैं फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार है। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का शत प्रतिशत WTC पॉइंट्स था, जो अब 85.71प्रतिशत अंकों पर खिसक गया है। 72 के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर विराजमान है।

न्यूजीलैंड की टीम 77.78 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड की टीम 2023 में चैंपियन बनी थी और अब इस चक्र में भी टीम दमदार प्रदर्शन कर रही है। न्यूजीलैंड ने तीन मैच खेलते हुए दो जीते हैं और एक ड्रॉ रहा है। उनके पास 28 अंक हैं।

टीममैचजीतहारड्रॉअंकजीत प्रतिशत
ऑस्ट्रेलिया76107285.71
न्यूजीलैंड32012877.78
दक्षिण अफ्रीका43103675
श्रीलंका21011666.67
पाकिस्तान21101250.00
भारत94415248.15
इंग्लैंड93513835.19
बांग्लादेश2011416.67
वेस्टइंडीज8 7144.17
भारतीय टेस्ट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है। भारत ने 9 मैच खेले हैं और 4 जीते हैं और इतने ही गंवाए हैं। एक मैच ड्रॉ रहा था। टीम इंडिया को हाल में अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के 48.15 प्रतिशत अंक है और वह टेबल में पाकिस्तान से पीछे है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत से कम मैच खेले हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ दो मैच खेले हैं, जिसमें एक जीता है और एक गंवाया है।

