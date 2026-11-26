WTC Final में पहुंचने के सबसे करीब हैं साउथ अफ्रीका समेत ये 4 टीमें, जानिए क्या है भारत की स्थिति?
WTC Final 2027 में पहुंचने के सबसे करीब साउथ अफ्रीका समेत 4 टीमें हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और टीम इंडिया का नाम है। हालांकि, सबसे कठिन रास्ता भारतीय टीम को तय करना है।
WTC Final 2027 की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। मोटे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ चार टीमें ही अभी के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की रेस में नजर आ रही हैं, जबकि पांच टीमों का सफर लगभग समाप्त होता दिख रहा है। हालांकि, फाइनल में सिर्फ दो ही टीमें पहुंचेंगी और उनके बीच आईसीसी डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाएगा। अब तक तीन बार फाइनल आयोजित हुआ है, जिसमें एक-एक बार न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। अब आप जान लीजिए कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने के सबसे करीब है और किसे कितने मैच अभी फाइनल में पहुंचने के लिए जीतने हैं?
आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की 2025-27 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो टॉप 4 में इस समय साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की टीम है। इन्हीं टीमों के टॉप 2 में फिनिश करने के ज्यादा चांस हैं, जबकि दो टीमों को बाहर होना पड़ेगा। मौजूदा समय में डब्ल्यूटीसी की चैंपियन साउथ अफ्रीका है और इस नए चक्र में भी साउथ अफ्रीका के पास फाइनल में पहुंचने का सबसे सुनहरा मौका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी ब्राइट चांस फाइनल में जाने के हैं, जबकि भारत के लिए राह बेहद कठिन है।
सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जो WTC फाइनल में पहुंचने के सबसे नजदीक है। साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत अभी 77.78 है, जबकि 5 मुकाबले इस टीम के बाकी हैं। अगर 5 में से 2 मैच भी टीम जीत जाती है तो टॉप 2 में रहेगी और फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। 3 मैच भले ही हारे, तो भी कोई असर साउथ अफ्रीका पर नहीं पड़ेगा। ड्रॉ होने पर भी टीम को फायदा ही होगा। साउथ अफ्रीका को 3 मैच घर पर इंग्लैंड से और दो मैच श्रीलंका में खेलने हैं।
वहीं, 2023 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छा खासा मौका फाइनल में जगह बनाने का है। पिछले बार ये टीम फाइनल खेली है। इस बार टॉप 2 में फिनिश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 9 में से 5 मुकाबले जीते हैं। 4 मैच हारने पर भी कोई नुकसान ऑस्ट्रेलिया को नहीं होगा, जबकि 4 में मैच ड्रॉ होगा तो वह बोनस ही होगा। यही हाल इस समय न्यूजीलैंड का भी है। न्यूजीलैंड को भी 9 में से 5 मैच जीतने हैं। हालांकि, इनमें से 4 मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को एकदूसरे के खिलाफ खेलने हैं।
टीम इंडिया कैसे पहुंचेगी फाइनल में?
अगर टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम चौथे स्थान पर है और भारत के 6 मुकाबले बाकी हैं, जो एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 नवंबर से खेलना है, जबकि 5 टेस्ट अगले साल की शुरुआत में घर पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं। इनमें से पांच मुकाबले कैसे भी भारत को जीतने हैं, तभी उसके टॉप 2 में जाने की संभावना होगी। अन्यथा टीम बाहर हो जाएगी। एक मुकाबला ही हारना टीम बर्दाश्त कर पाएगी और अगर वह ड्रॉ रहा तो भी फायदे का सौदा होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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