WTC पॉइंट्स टेबल में भारत कैसे पहुंच सकता है टॉप-3 में? न्यूजीलैंड से छिन जाएगा ताज
WTC 2027 Points Table: न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में भारत के पास टॉप-3 में जगह बनाने का मौका है। ऐसे में मेजबान टीम से नंबर-1 का ताज छिन जाएगा। आइए जानते हैं शुभमन गिल की टीम को इसके लिए क्या करना होगा?
शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। भारत के WTC 2027 फाइनल में पहुंचने के लिए यह सीरीज काफी अहम है। अगर टीम इंडिया यह सीरीज हारती है या फिर ड्रॉ भी रहती है तो उनके खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के चांसेस एक बार फिर कम हो जाएंगे। भारत ने पहले दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आसानी से जगह बनाई थी, हालांकि एक भी बार टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं उठा पाई। पहली बार न्यूजीलैंड ने तो दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें धूल चटाई। डब्ल्यूटीसी का तीसरा फाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जहां अफ्रीकी टीम ने जीत दर्ज कर आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया था।
कैसे भारत WTC 2027 पॉइंट्स टेबल के टॉप-3 में पहुंच सकता है?
मौजूदा WTC पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो शुभमन गिल की टीम इंडिया 51.52 प्रतिशत अंकों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर है। भारत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया 69.23 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे, गत चैंपियन साउथ अफ्रीका 71.43 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे और न्यूजीलैंड 72.22 प्रतिशत अंकों के साथ पहले पायदान पर है।
भारत को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल के टॉप-3 में जगह बनानी है तो न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराना होगा। अगर टीम इंडिया 1 मैच भी हारती है या फिर मुकाबला ड्रॉ भी रहता है तो वह नंबर-4 पर ही अटकी रहेगी।
- अगर भारत 2-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतता है तो उनके खाते में 58.97 प्रतिशत अंक हो जाएंगे। ऐसे में भारत एक पायदान ऊपर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। भारत की इस जीत से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को भी फायदा मिलेगा। साउथ अफ्रीका पहले तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पहुंच जाएगा। दोनों मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड चौथे पायदान पर खिसक जाएगा।
- अगर भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही तो टीम इंडिया को इससे कोई फायदा नहीं होगा। भारत 51.28 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे पायदान पर ही रहेगा। हालांकि न्यूजीलैंड 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे पायदान पर खिसक जाएगा।
- 1-0 से जीता भारत तो भी चौथे पायदान पर बना रहेगा। अगर भारत सीरीज का एक मैच जीतता है और एक ड्रॉ रहता है तो भी टीम इंडिया की पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा। न्यूजीलैंड इस स्थिति में भी तीसरे पायदान पर खिसक जाएगी।
- 0-2 से हार भारत तो हो जाएगा नुकसान। टीम इंडिया अगर दोनों टेस्ट मैच हारती है तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भारत 43.59 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें पायदान पर खिसक जाएगा। वहीं बांग्लादेश चौथे पर आ जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड पहले पायदान पर बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें