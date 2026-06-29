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श्रीलंका की बड़ी हार से भारत को WTC Points Table में फायदा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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WTC 2027 Updated Points Table- वेस्टइंडीज वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। टीम इंडिया को श्रीलंका की हार से फायदा हुआ है।

श्रीलंका की बड़ी हार से भारत को WTC Points Table में फायदा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क

WTC 2027 Updated Points Table- वेस्टइंडीज वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। श्रीलंका को इस मैच में पारी और 217 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद श्रीलंका तीसरे से सीधा 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। श्रीलंका की इस हार से भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को फायदा मिला है। टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ टॉप-5 में है। वहीं वेस्टइंडीज 8वें नंबर पर है, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा है। पाकिस्तान की टीम लेटेस्ट डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 9वें पायदान पर है।

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पाकिस्तान ने WTC 2025-27 में कुल 4 मैच खेले हैं, जिसमें तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है जबकि एक में ही उन्हें जीत मिली है। पाकिस्तान के खाते में सबसे कम 8.33 प्रतिशत अंक है।

वहीं वेस्टइंडीज 14.81 प्रतिशत अंकों के साथ 8वें पायदान पर पहुंच गई है। यह मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकिल में उनकी पहली जीत है। वेस्टइंडीज ने अभी तक 9 मैच खेले हैं जिसमें से 7 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, 1 मैच ड्रॉ रहा और अब एक मैच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जीता है।

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श्रीलंका 44.44 प्रतिशत अंकों के साथ 6ठे पायदान पर गिर गई है, जबकि इंग्लैंड 26.39 प्रतिशत अंकों के साथ 7वें पायदान पर है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट जारी है, इस मैच में भी इंग्लिश टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया 9 मैचों में 4 जीत, 4 हार और एक ड्रॉ के साथ पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। भारत के खाते में 48.15 प्रतिशत अंक है। बांग्लादेश जैसी टीम भारत से आगे है, जिनके खाते में 58.33 प्रतिशत अंक है।

पोजिशनटीममैचजीतहारड्रॉपेनेल्टीपॉइंट्सप्रतिशत अंक
1ऑस्ट्रेलिया871008487.5
2साउथ अफ्रीका431003675
3न्यूजीलैंड531104066.67
4बांग्लादेश421102858.33
5इंडिया944105248.15
6श्रीलंका311101644.44
7इंग्लैंड12471143826.39
8वेस्टइंडीज917101614.81
9पाकिस्तान4130848.33

डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 87.5 प्रतिशत अंकों के साथ पहले नंबर पर चल रही है। न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में हरा देती है तो उनके खाते में 72.23 प्रतिशत अंक हो जाएंगे, ऐसे में वह तीसरे पायदान पर ही बनी रहेगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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