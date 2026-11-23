WTC Points Table: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ होने से दोनों टीमों को नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड एक पायदान नीचे खिसक गया है। जबकि भारत को प्रतिशत अंक में नुकसान हुआ है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप-2 में है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला गया। यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ जिससे दोनों टीमों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड टॉप-2 से बाहर हो गया है। जबकि भारत को प्रतिशत अंक में नुकसान हुआ है। चौथे दिन के अंत तक भारत ड्राइविंग सीट पर था, टीम इंडिया को आखिरी दिन जीत के लिए 8 विकेट की दराकर थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि न्यूजीलैंड यह टेस्ट मैच ड्रॉ करा पाएगा। पहले सेशन में भारत ने डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र के रूप में 2 विकेट भी चटकाए, मगर इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने पिच पर ऐसा खूंटा गाढ़ा कि भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट ही खोए और 239 रन बनाए।

WTC पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से मेजबान टीम लेटेस्ट WTC पॉइंट्स टेबल में दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गया है। उनके खाते में अब 66.67 प्रतिशत अंक रह गए हैं। वहीं शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया मैच ड्रॉ होने के बावजूद चौथे पायदान पर है। हालांकि भारत के प्रतिशत अंकों में घाटा हुआ है। भारत के खाते में अब 50 प्रतिशत अंक ही रह गए हैं। इस मैच के ड्रॉ होने से भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। गत चैंपियन साउथ अफ्रीका पहले तो अब ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर है।

11 साल बाद ऐसा हुआ है जब टीम इंडिया के लगातार दो टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में ड्रॉ टेस्ट खेलने से पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर आखिरी मुकाबला ड्रॉ खेला था। टीम इंडिया के मौजूदा WTC साइकल में 3 मैच ड्रॉ हो चुके हैं।

पोजिशन टीम मैच जीत हार ड्रॉ पॉइंट्स प्रतिशत अंक 1 साउथ अफ्रीका 8 6 2 0 72 75.00% 2 ऑस्ट्रेलिया 13 9 4 0 108 69.23% 3 न्यूजीलैंड 7 4 1 2 56 66.67% 4 भारत 12 5 4 3 72 50.00% 5 बांग्लादेश 9 3 4 2 44 40.74% 6 इंग्लैंड 16 7 8 1 74 38.54% 7 वेस्टइंडीज 14 3 8 3 46 27.38% 8 श्रीलंका 8 1 3 4 13 13.54% 9 पाकिस्तान 11 3 7 1 16 12.12%