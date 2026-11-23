WTC 2027 Points Table: न्यूजीलैंड हुआ टॉप-2 से बाहर, भारत को भी हुआ तगड़ा नुकसान
WTC Points Table: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ होने से दोनों टीमों को नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड एक पायदान नीचे खिसक गया है। जबकि भारत को प्रतिशत अंक में नुकसान हुआ है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप-2 में है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला गया। यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ जिससे दोनों टीमों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड टॉप-2 से बाहर हो गया है। जबकि भारत को प्रतिशत अंक में नुकसान हुआ है। चौथे दिन के अंत तक भारत ड्राइविंग सीट पर था, टीम इंडिया को आखिरी दिन जीत के लिए 8 विकेट की दराकर थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि न्यूजीलैंड यह टेस्ट मैच ड्रॉ करा पाएगा। पहले सेशन में भारत ने डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र के रूप में 2 विकेट भी चटकाए, मगर इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने पिच पर ऐसा खूंटा गाढ़ा कि भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट ही खोए और 239 रन बनाए।
WTC पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से मेजबान टीम लेटेस्ट WTC पॉइंट्स टेबल में दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गया है। उनके खाते में अब 66.67 प्रतिशत अंक रह गए हैं। वहीं शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया मैच ड्रॉ होने के बावजूद चौथे पायदान पर है। हालांकि भारत के प्रतिशत अंकों में घाटा हुआ है। भारत के खाते में अब 50 प्रतिशत अंक ही रह गए हैं। इस मैच के ड्रॉ होने से भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। गत चैंपियन साउथ अफ्रीका पहले तो अब ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर है।
11 साल बाद ऐसा हुआ है जब टीम इंडिया के लगातार दो टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में ड्रॉ टेस्ट खेलने से पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर आखिरी मुकाबला ड्रॉ खेला था। टीम इंडिया के मौजूदा WTC साइकल में 3 मैच ड्रॉ हो चुके हैं।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|पॉइंट्स
|प्रतिशत अंक
|1
|साउथ अफ्रीका
|8
|6
|2
|0
|72
|75.00%
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|9
|4
|0
|108
|69.23%
|3
|न्यूजीलैंड
|7
|4
|1
|2
|56
|66.67%
|4
|भारत
|12
|5
|4
|3
|72
|50.00%
|5
|बांग्लादेश
|9
|3
|4
|2
|44
|40.74%
|6
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|1
|74
|38.54%
|7
|वेस्टइंडीज
|14
|3
|8
|3
|46
|27.38%
|8
|श्रीलंका
|8
|1
|3
|4
|13
|13.54%
|9
|पाकिस्तान
|11
|3
|7
|1
|16
|12.12%
कैसा रहा IND vs NZ टेस्ट
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 368 रन बोर्ड पर लगाए। मैच की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही थी। 70 रन पर भारत ने मेजबान टीम के 5 बल्लेबाज आउट कर दिए थे। मगर इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम को मुश्किल से निकाला। निकल्स अंत तक 175 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं फिलिप्स ने 118 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी मं 720 रन बना दिए। टीम इंडिया ने 9 विकेट गिरने के बाद पारी घोषित की। केएल राहुल ने 136 तो ऋषभ पंत ने 128 रनों की पारी खेली। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतकीय पारी खेली।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें