WTC Points Table में बड़ा फेरबदल, पाकिस्तान के साथ-साथ टीम इंडिया को भी लगी चपत
WTC 2027 Points Table में बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पाकिस्तान की हार से खुद पाकिस्तान और टीम इंडिया को चपत लगी है। दोनों को एक-एक पायदान का नुकसान हुआ है।
WTC 2027 Points Table: बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। ये टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की नई साइकिल के तहत खेली गई। पाकिस्तान की हार से ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का भी नुकसान हुआ है। डब्ल्यूटीसी नवीनतम रैंकिंग में भारत पांचवें से छठे स्थान पर खिसक गया है, जबकि पाकिस्तान की टीम सातवें से 8वें स्थान पर खिसक गई है। छठे स्थान से बांग्लादेश एक पायदान चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 78 रन से हराया। इससे पहले उसने मीरपुर में पहला टेस्ट मैच 104 रन के बड़े अंतर से जीता था। इससे उसकी टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के डब्ल्यूटीसी तालिका में नवीनतम अपडेट में भारत से आगे निकल गई है। बांग्लादेश के अब चार टेस्ट मैचों में दो जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ 58.33 प्रतिशत अंक हैं, जबकि भारत के नौ टेस्ट मैचों में चार जीत, उतनी ही हार और एक ड्रॉ के साथ 48.15 अंक हैं।
पहले दो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम अब एशियाई देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से ऊपर है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली इस टीम ने इस साल अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। भारत अब अफगानिस्तान के खिलाफ छह जून से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगा लेकिन यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। भारतीय टीम को इस साल के आखिर में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां वह दो-दो टेस्ट मैच खेलेगी। उसे फिर 2027 में अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है।
भारत को घरेलू टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उसने इंग्लैंड में भी दो मैच गंवाए थे। गिल की अगुवाई वाली टीम ने इंग्लैंड में पांच मैचों की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ की थी। टीम रैंकिंग अंकों से नहीं, बल्कि डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में प्रतिशत अंकों के आधार पर तय की जाती है। 2025-2027 चक्र में बांग्लादेश के 28 अंक हैं जबकि भारत के 52 अंक हैं।
पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच में 437 रन की लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में एक जीत और तीन हार के साथ आठवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा चक्र में अब तक आठ टेस्ट मैचों में सात जीत और एक हार दर्ज की है। वह 87.50 प्रतिशत अंकों के साथ डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, जिसने तीन टेस्ट मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के बाद 77.78 अंक प्राप्त किए हैं। दक्षिण अफ्रीका तीसरे और श्रीलंका चौथे स्थान पर है।
WTC 2025-27 Points Table Updated
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|84
|87.50
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|0
|1
|28
|77.78
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75.00
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|28
|58.33
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|इंग्लैंड
|10
|3
|6
|1
|33
|31.67
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|4
|8.33
|वेस्टइंडीज
|8
|0
|7
|1
|4
|4.17
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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