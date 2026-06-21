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WTC Points Table: इंग्लैंड को रौंदकर न्यूजीलैंड का हुआ फायदा, भारतीय टीम किस नंबर पर?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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WTC 2027 Updated Point Table: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत हासिल की। न्यूजीलैंड को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में  जीत प्रतिशत में फायदा मिला है।

WTC Points Table: इंग्लैंड को रौंदकर न्यूजीलैंड का हुआ फायदा, भारतीय टीम किस नंबर पर?

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में बराबरी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने रविवार को दूसरे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 253 रनों से शिकस्त दी। इंग्लैंड टीम को लंदन के केनिंग्टन ओवल में जीत के लिए 463 रन का मुश्किल लक्ष्य मिला था। इंग्लैंड की दूसरी पारी 58.1 ओवर में 209 रनों पर सिमटी। इस मुकाबले के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र की अंक तालिका में टीमों की पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, न्यूजीलैंड को जीत प्रतिशत के मामले में फायदा मिला है। न्यूजीलैंड की पीसीटी अब 66.67 हो गया है और टीम चौथे स्थान पर है। कीवी टीम ने मौजूदा चक्र में पांच मैचों से तीन जीते और एक गंवाया जबकि एक ड्रॉ रहा। श्रीलंका का पीसीटी भी इतना ही है और टीम तीसरे नंबर पर है।

इंग्लैंड का जीत प्रतिशत घटा

वहीं, इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 37.88 से घटकर 34.72 हो गया है। इंग्लैंड सातवें नंबर पर है। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में 115 रनों से जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड ने 12 टेस्ट में से चार जीते और सात में हार का मुंह देखा है। उसका एक मुकाबला ड्रॉ पर छूटा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम (48.15) छठे स्थान पर है। भारत ने 9 मैचों से चार जीते और चार गंवाए। एक मैच ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया (87.50) टॉप पर है और साउथ अफ्रीका (75.00) दूसरे नंबर पर है। तालिका में शीर्ष दो में फिनिश करने वाली टीमों को फाइनल में एंट्री मिलती है। साउथ अफ्रीकी टीम डब्ल्यूटीसी के पिछले चक्र में चैंपियन बनी थी।

WTC Points Table After ENG vs NZ 2nd Test
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इंग्लैंड ने रविवार को पांच मैच के पांचवें दिन सुबह पांच विकेट पर 182 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था। जो रूट ने अपने कल के 75 रन में सिर्फ दो रन और जोड़े और मैट हैनरी की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 145 गेंदों पर 77 रन बनाकर पवेलियन लौट गए जिससे इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हैनरी एक ही टेस्ट में रूट और हैरी ब्रूक (58 रन) दोनों को दो-दो बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बने। सटीक गेंदबाजी करने वाले हैनरी ने अपने शानदार स्पेल से सबको प्रभावित किया। उन्होंने कुल 11 विकेट झटके। उन्होंने पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में छह शिकार किए। उन्होंने अपने 35वें टेस्ट में पहली बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा भी किया।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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