WTC Points Table: इंग्लैंड को रौंदकर न्यूजीलैंड का हुआ फायदा, भारतीय टीम किस नंबर पर?
WTC 2027 Updated Point Table: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत हासिल की। न्यूजीलैंड को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीत प्रतिशत में फायदा मिला है।
न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में बराबरी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने रविवार को दूसरे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 253 रनों से शिकस्त दी। इंग्लैंड टीम को लंदन के केनिंग्टन ओवल में जीत के लिए 463 रन का मुश्किल लक्ष्य मिला था। इंग्लैंड की दूसरी पारी 58.1 ओवर में 209 रनों पर सिमटी। इस मुकाबले के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र की अंक तालिका में टीमों की पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, न्यूजीलैंड को जीत प्रतिशत के मामले में फायदा मिला है। न्यूजीलैंड की पीसीटी अब 66.67 हो गया है और टीम चौथे स्थान पर है। कीवी टीम ने मौजूदा चक्र में पांच मैचों से तीन जीते और एक गंवाया जबकि एक ड्रॉ रहा। श्रीलंका का पीसीटी भी इतना ही है और टीम तीसरे नंबर पर है।
इंग्लैंड का जीत प्रतिशत घटा
वहीं, इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 37.88 से घटकर 34.72 हो गया है। इंग्लैंड सातवें नंबर पर है। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में 115 रनों से जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड ने 12 टेस्ट में से चार जीते और सात में हार का मुंह देखा है। उसका एक मुकाबला ड्रॉ पर छूटा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम (48.15) छठे स्थान पर है। भारत ने 9 मैचों से चार जीते और चार गंवाए। एक मैच ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया (87.50) टॉप पर है और साउथ अफ्रीका (75.00) दूसरे नंबर पर है। तालिका में शीर्ष दो में फिनिश करने वाली टीमों को फाइनल में एंट्री मिलती है। साउथ अफ्रीकी टीम डब्ल्यूटीसी के पिछले चक्र में चैंपियन बनी थी।
इंग्लैंड ने रविवार को पांच मैच के पांचवें दिन सुबह पांच विकेट पर 182 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था। जो रूट ने अपने कल के 75 रन में सिर्फ दो रन और जोड़े और मैट हैनरी की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 145 गेंदों पर 77 रन बनाकर पवेलियन लौट गए जिससे इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हैनरी एक ही टेस्ट में रूट और हैरी ब्रूक (58 रन) दोनों को दो-दो बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बने। सटीक गेंदबाजी करने वाले हैनरी ने अपने शानदार स्पेल से सबको प्रभावित किया। उन्होंने कुल 11 विकेट झटके। उन्होंने पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में छह शिकार किए। उन्होंने अपने 35वें टेस्ट में पहली बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा भी किया।
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