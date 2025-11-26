WTC 2027 Points Table में टीम इंडिया को हुआ भारी नुकसान, पाकिस्तान को बैठे बिठाए हुआ फायदा
भारतीय टीम को गुवाहटी टेस्ट मैच में मिली हार के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में काफी नुकसान हुआ है। टीम इंडिया इस साइकिल में अब तक 4 मैच 9 मैचों में से हार चुकी है और इतने ही मैच जीती है।
गुवाहटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों मिली करारी हार का नुकसान भारतीय टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में भी भुगतना पड़ा है। भारतीय टीम अब पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान को भारतीय टीम की हार से फायदा हुआ है, जो पांचवें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच गई है। 408 रनों के अंतर से टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच में हार मिली है। इस हार से भारतीय टीम के डब्ल्यूटीसी 2027 फाइनल में प्रवेश करने की उम्मीदों को झटका लगा है। हालांकि, अभी भी भारतीय टीम अपने दम पर फाइनल में प्रवेश कर सकती है।
डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल 2025-27 की बात करें तो भारत अभी तक चौथे स्थान पर था, लेकिन इस हार के बाद टीम चौथे से पांचवें स्थान पर खिसक गई है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 9 मैचों के बाद 48.150 का रह गया है। वहीं, पाकिस्तान की टीम का जीत प्रतिशत 50 है, जो चौथे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर श्रीलंका की टीम है, जिसका जीत प्रतिशत 66.67 है। वहीं, दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीका की टीम बरकरार है। इस जीत से पहले साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत 66.67 था, जो अब बढ़कर 75 फीसदी पर पहुंच गया है।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र में ऑस्ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर है, जो 100 फीसदी अंक हासिल कर चुकी है। हालांकि, अभी तक एक ही सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने खेली है, जबकि भारतीय टीम तीन सीरीज खेल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी सीरीज खेल रही है। साउथ अफ्रीका ने दो सीरीज खेल ली हैं, जिनमें एक सीरीज जीती है और एक सीरीज ड्रॉ रही है। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस साइकिल में 36.110 अंकों के साथ छठे नंबर पर है, जबकि सातवें नंबर पर 16.67 फीसदी अंकों के साथ बांग्लादेश की टीम है। वेस्टइंडीज का अभी खाता नहीं खुला है और न्यूजीलैंड ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है।
WTC Points Table Updated
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|0
|48
|100
|2
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|3
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|4
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|6
|इंग्लैंड
|6
|2
|3
|1
|26
|36.11
|7
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|04
|16.67
|8
|वेस्टइंडीज
|3
|0
|3
|0
|00
|0
|9
|न्यूजीलैंड
|0
|0
|0
|0
|00
|0