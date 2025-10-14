Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WTC 2027 Points Table Team india at 3rd despite cleansweep vs West Indies Australia at Top Sri Lanka at 2nd

WTC Points Table: जीतकर भी टॉप 2 में नहीं पहुंची टीम इंडिया, जानिए कौन किस नंबर पर है विराजमान?

WTC 2027 Points Table: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा किया है, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया अभी भी टॉप 2 से बाहर है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 11:17 AM
WTC 2027 Points Table: टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप किया है, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग को देखें तो टीम इंडिया को फायदा नहीं हुआ है। टीम इंडिया अभी भी टॉप 2 से बाहर है। भारतीय टीम ने पिछले दो मैच जरूर जीते हैं, लेकिन अभी शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया विराजमान है, जबकि दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है। भारतीय टीम अभी भी 2-0 से जीत दर्ज करके तीसरे स्थान पर विराजमान है।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में 100 प्रतिशत है, जिसने 3 में से 3 मैच जीते हैं। वहीं, श्रीलंका की टीम ने 2 में से एक मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ खेला है। इस वजह से श्रीलंका का जीत प्रतिशत 66.67 प्रतिशत है, जबकि टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 7 मैचों के बाद 61.90 प्रतिशत है। भारत ने 7 में से चार मैच जीते हैं। 2 गंवाए हैं और एक मैच ड्रॉ रहा है। चौथे पायदान पर इस लिस्ट में इंग्लैंड की टीम है, जिसका जीत प्रतिशत इस डब्ल्यूटीसी साइकल में 43.33 फीसदी है, जो 2 मैच हारी है। दो मैच जीती है और एक मैच ड्रॉ रहा है। भारत के खिलाफ एक ही सीरीज अभी इंग्लैंड ने खेली है।

बांग्लादेश की टीम डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है, जिसका जीत प्रतिशत 16.67 है। बांग्लादेश ने 2 मैच खेले हैं, जिनमें एक मैच गंवाया है और एक मैच ड्रॉ रहा है। वेस्टइंडीज की टीम छठे स्थान पर है, जिसने अभी तक एक भी मैच पांच मैचों में नहीं जीता है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम भी डब्ल्यूटीसी का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक एक भी मुकाबला इन टीमों का पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच एक मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल में बदलाव देखने को मिलेगा।

WTC Points Table Updated

पोजिशनटीममैच खेलेजीतेहारेड्रॉअंकजीत प्रतिशत
1ऑस्ट्रेलिया330036100
2श्रीलंका21011666.67
3भारत74215261.90
4इंग्लैंड52212643.33
5बांग्लादेश2011416.67
6वेस्टइंडीज505000
7न्यूजीलैंड000000
8पाकिस्तान000000
9साउथ अफ्रीका000000
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब साढ़े 7 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
WTC Points Table
