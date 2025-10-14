WTC Points Table: जीतकर भी टॉप 2 में नहीं पहुंची टीम इंडिया, जानिए कौन किस नंबर पर है विराजमान?
WTC 2027 Points Table: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा किया है, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया अभी भी टॉप 2 से बाहर है।
WTC 2027 Points Table: टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप किया है, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग को देखें तो टीम इंडिया को फायदा नहीं हुआ है। टीम इंडिया अभी भी टॉप 2 से बाहर है। भारतीय टीम ने पिछले दो मैच जरूर जीते हैं, लेकिन अभी शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया विराजमान है, जबकि दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है। भारतीय टीम अभी भी 2-0 से जीत दर्ज करके तीसरे स्थान पर विराजमान है।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में 100 प्रतिशत है, जिसने 3 में से 3 मैच जीते हैं। वहीं, श्रीलंका की टीम ने 2 में से एक मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ खेला है। इस वजह से श्रीलंका का जीत प्रतिशत 66.67 प्रतिशत है, जबकि टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 7 मैचों के बाद 61.90 प्रतिशत है। भारत ने 7 में से चार मैच जीते हैं। 2 गंवाए हैं और एक मैच ड्रॉ रहा है। चौथे पायदान पर इस लिस्ट में इंग्लैंड की टीम है, जिसका जीत प्रतिशत इस डब्ल्यूटीसी साइकल में 43.33 फीसदी है, जो 2 मैच हारी है। दो मैच जीती है और एक मैच ड्रॉ रहा है। भारत के खिलाफ एक ही सीरीज अभी इंग्लैंड ने खेली है।
बांग्लादेश की टीम डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है, जिसका जीत प्रतिशत 16.67 है। बांग्लादेश ने 2 मैच खेले हैं, जिनमें एक मैच गंवाया है और एक मैच ड्रॉ रहा है। वेस्टइंडीज की टीम छठे स्थान पर है, जिसने अभी तक एक भी मैच पांच मैचों में नहीं जीता है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम भी डब्ल्यूटीसी का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक एक भी मुकाबला इन टीमों का पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच एक मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल में बदलाव देखने को मिलेगा।
WTC Points Table Updated
|पोजिशन
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|0
|36
|100
|2
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|3
|भारत
|7
|4
|2
|1
|52
|61.90
|4
|इंग्लैंड
|5
|2
|2
|1
|26
|43.33
|5
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|6
|वेस्टइंडीज
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|7
|न्यूजीलैंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|पाकिस्तान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|साउथ अफ्रीका
|0
|0
|0
|0
|0
|0