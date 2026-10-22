हारकर भी नंबर-1 रहेगा ऑस्ट्रेलिया, WTC पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका को होगा फायदा
SA vs AUS दूसरे टेस्ट का आज आखिरी दिन है। मेजबान साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर खड़ी है। इस मैच का WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया हारकर भी नंबर-1 बना रहेगा।
साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में जारी है। मैच के चौथे दिन के अंत तक मेजबान साउथ अफ्रीका जीत के काफी करीब नजर आ रहा है। कप्तान टेंबा बावुमा के शतक के दम पर अफ्रीकी टीम ने पहली पारी 425/9 पर घोषित कर दी थी। बावुमा ने 179 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि मार्को जेनसन ने 85 तो सिमोन हैमर ने 82 रनों की पारी खेल अहम योगदान दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 99 रनों पर ही सिमट गई थी। मार्को जेनसन ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी कमाल दिखाया और 5 विकेट हॉल लिया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन दिया और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक कंगारुओं ने अपनी दूसरी पारी में भी 4 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन है। वह अभी भी 170 रन पीछे हैं।
ऑस्ट्रेलिया का मैच बचाना मुश्किल
ऑस्ट्रेलिया के लिए सेट बल्लेबाज ट्रैविस हेड क्रीज पर मौजूद हैं, जो अपने शतक के करीब हैं, जबकि स्टीव स्मिथ जैसे धाकड़ बल्लेबाज का आना अभी बाकी है। हालांकि इसके बावजूद कंगारुओं का यह टेस्ट मैच बचाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के मजबूत बॉलिंग अटैक के आगे पूरा दिन काट पाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। ऐसे में इस मैच का WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा आइए जानते हैं-
मौजूदा WTC पॉइंट्स टेबल का हाल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|पेनेलटी
|पॉइंट्स
|PCT%
|1.
|ऑस्ट्रेलिया
|11
|9
|2
|0
|0
|108
|81.82
|2.
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22
|3.
|साउथ अफ्रीका
|5
|3
|2
|0
|0
|36
|60.00
|4.
|बांग्लादेश
|6
|3
|2
|1
|0
|40
|55.56
|5.
|इंडिया
|11
|5
|4
|2
|0
|68
|51.52
|6.
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|1
|14
|74
|38.54
|7.
|श्रीलंका
|6
|1
|2
|3
|0
|24
|33.33
|8.
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|2
|0
|30
|20.83
|9.
|पाकिस्तान
|9
|2
|7
|0
|19
|5
|4.63
SA vs AUS दूसरे टेस्ट के रिजल्ट से WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर?
ऑस्ट्रेलिया 81.82 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है, जबकि साउथ अफ्रीका 60 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है।
- अगर साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट जीतता है तो उनके खाते में 66.67 प्रतिशत अंक हो जाएंगे, मगर वह फिर भी तीसरे पायदान पर रहेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खाते में 75 प्रतिशत अंक रहेंगे और वह नंबर-1 की पोजिशन पर बना रहेगा।
- अगर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट ड्रॉ होता है तो दोनों टीमों में 4-4 अंक बांटे जाएंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को प्रतिशत अंकों में घाटा होगा। ऑस्ट्रेलिया के खाते में 77.78 प्रतिशत अंक रह जाएंगे, वहीं साउथ अफ्रीका के खाते में 55.56 प्रतिशत। ऑस्ट्रेलिया इस स्थिति में भी पहले पायदान पर बना रहेगा, जबकि साउथ अफ्रीका तीसरे पर ही रहेगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें