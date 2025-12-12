WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को लगा तगड़ा झटका, फिर टूटता दिख रहा है फाइनल का सपना

Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WTC 2025-27 Updated Points Table After New Zealand vs West Indies 2nd Test Big blow to India See Top 2 Teams
संक्षेप:

WTC 2025-27 Updated Points Table- न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 9 विकेट से हराकर डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड की इस जीत से भारत को तगड़ा नुकसान हो गया है।

Dec 12, 2025 09:11 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

WTC 2025-27 Updated Points Table- टॉम लैथम की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 9 विकेट से धूल चटाकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भी लंबी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड अब सीधा तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। वहीं कीवी टीम की इस जीत से भारत को तगड़ा झटका लगा है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब टॉप-5 से भी बाहर हो गई है। जी हां, भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने के बाद न्यूजीलैंड के खाते में 66.67 प्रतिशत अंक हो गए हैं। वहीं उनके ऊपर पिछले डब्ल्यूटीसी की दोनों फाइनलिस्ट -ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका- हैं। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों के साथ नंबर-1 की पोजिशन पर बना हुआ है। वहीं साउथ अफ्रीका के खाते में 75 प्रतिशत अंक है।

बात टीम इंडिया की करें तो, भारत के खाते में 9 मैचों में 4 जीत इतनी ही हार और 1 ड्रॉ के साथ 48.15 प्रतिशत अंक है। भारत अब डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर खिसक गया है। वहीं पाकिस्तान 50 प्रतिशत अंकों के साथ भारत के ऊपर 5वें पायदान पर है।

WTC पॉइंट्स टेबल

टीममैच खेलेजीतेहारेड्रॉअंकजीत प्रतिशत
ऑस्ट्रेलिया550060100
साउथ अफ्रीका43103675
न्यूजीलैंड21011666.67
श्रीलंका21011666.67
पाकिस्तान21101250
भारत94415248.15
इंग्लैंड72412630.95
बांग्लादेश2011416.67
वेस्टइंडीज706144.76
भारत का एक बार फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का सपना धुंधला होता दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया अभी तक तीन सीरीज -इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ- खेल चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही, वेस्टइंडीज को भारत ने 2-0 से रौंदा, वहीं साउथ अफ्रीका से 0-2 से हारे। भारत की बची तीन सीरीज न्यूजीलैं, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से है, जिसमें टीम इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
