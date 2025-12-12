WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को लगा तगड़ा झटका, फिर टूटता दिख रहा है फाइनल का सपना
WTC 2025-27 Updated Points Table- न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 9 विकेट से हराकर डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड की इस जीत से भारत को तगड़ा नुकसान हो गया है।
WTC 2025-27 Updated Points Table- टॉम लैथम की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 9 विकेट से धूल चटाकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भी लंबी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड अब सीधा तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। वहीं कीवी टीम की इस जीत से भारत को तगड़ा झटका लगा है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब टॉप-5 से भी बाहर हो गई है। जी हां, भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने के बाद न्यूजीलैंड के खाते में 66.67 प्रतिशत अंक हो गए हैं। वहीं उनके ऊपर पिछले डब्ल्यूटीसी की दोनों फाइनलिस्ट -ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका- हैं। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों के साथ नंबर-1 की पोजिशन पर बना हुआ है। वहीं साउथ अफ्रीका के खाते में 75 प्रतिशत अंक है।
बात टीम इंडिया की करें तो, भारत के खाते में 9 मैचों में 4 जीत इतनी ही हार और 1 ड्रॉ के साथ 48.15 प्रतिशत अंक है। भारत अब डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर खिसक गया है। वहीं पाकिस्तान 50 प्रतिशत अंकों के साथ भारत के ऊपर 5वें पायदान पर है।
WTC पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|5
|5
|0
|0
|60
|100
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75
|न्यूजीलैंड
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|इंग्लैंड
|7
|2
|4
|1
|26
|30.95
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज
|7
|0
|6
|1
|4
|4.76
भारत का एक बार फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का सपना धुंधला होता दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया अभी तक तीन सीरीज -इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ- खेल चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही, वेस्टइंडीज को भारत ने 2-0 से रौंदा, वहीं साउथ अफ्रीका से 0-2 से हारे। भारत की बची तीन सीरीज न्यूजीलैं, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से है, जिसमें टीम इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा।