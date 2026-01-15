WPL 2026 Points Table में खुल गया दिल्ली कैपिटल्स का खाता, जानिए कौन सी टीम है किस नंबर पर?
WPL 2026 Points Table में दिल्ली कैपिटल्स का खाता खुल गया है। ऐसे में जान लीजिए कि अब कौन सी टीम किस नंबर पर है। आरसीबी इस समय शीर्ष पर है, जबकि यूपी की टीम के खाते में अभी भी एक भी पॉइंट नहीं है।
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के सात मैच अब तक खेले जा चुके हैं। 3 टीमों ने 2-2 मुकाबले जीत लिए हैं, जबकि एक टीम ने एक मैच जीता है और एक टीम अभी भी खाली हाथ है। दिल्ली कैपिटल्स का खाता बुधवार 14 जनवरी को खुला, जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी वाली टीम ने यूपी वॉरियर्स को हराया। यूपी वॉरियर्स को सीजन की तीसरी लगातार हार मिली है। यूपी की टीम का खाता अभी तक नहीं खुल सका है, जो कि आगे चलकर चिंता का कारण बन सकता है। 8-8 लीग मैच ही सभी टीमों को खेलने हैं और इनमें से 3 मैच यूपी की टीम हार चुकी है।
डब्ल्यूपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी टॉप पर है, जिसके खाते में 4 अंक हैं। इतने ही अंक मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के खाते में भी हैं, लेकिन इन दोनों टीमों का नेट रन रेट इतना बेहतर नहीं है, जितना आरसीबी का है। आरसीबी ने अभी दो ही मैच खेले हैं और दोनों बड़े अंतर से जीते हैं। मुंबई और गुजरात की टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2-2 मैच जीते हैं। ये तीनों टीमें इस समय टॉप 3 में हैं, लेकिन नेट रन रेट को देखें तो आरसीबी नंबर एक, मुंबई नंबर दो और गुजरात की टीम नंबर 3 पर विराजमान है।
वहीं, वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। इस मैच से पहले भी टीम इसी पायदान पर थी और अब खाता खुलने के बाद भी इसी स्थान पर है, क्योंकि दिल्ली के खाते में 3 मैचों के बाद दो ही अंक हैं। ऐसे में दिल्ली को टॉप 3 में जगह बनाने का मौका नहीं मिल सका। वहीं, यूपी वॉरियर्स अभी भी 3 मैचों के बाद खाली हाथ है और पांच टीमों वाले टूर्नामेंट में सबसे आखिरी पायदान पर बैठी हुई है। इस टीम की कप्तान मेग लैनिंग हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को कई वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट जिता चुकी हैं। यूपी की टीम को जल्द वापसी करनी होगी।
WPL Points Table 2026 Updated
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.964
|मुंबई इंडियंस
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.901
|गुजरात जायंट्स
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.105
|दिल्ली कैपिटल्स
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.833
|यूपी वॉरियर्स
|3
|0
|3
|0
|0
|-1.543